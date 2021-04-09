Apontado como líder de uma quadrilha especializada em invadir condomínios de luxo na Grande Vitória, Maurício Gomes Oliveira foi preso nesta sexta-feira (9), na cidade de São Paulo (SP). O suspeito, de 21 anos, também seria o responsável por ferir uma grávida com uma chave de fenda, durante um assalto no último mês de março, em Vitória.
Suspeito de ferir grávida com chave de fenda no ES é preso em SP
De acordo com a Polícia Civil paulista, uma denúncia indicou que ele estaria escondido em um apartamento localizado no bairro Vila Prudente, que fica na Zona Leste do município. Uma equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) compareceu ao local e cumpriu o mandado de prisão temporária.
O suspeito era procurado pela Justiça do Espírito Santo. A identidade do acusado foi divulgada e confirmada pela polícia paulista. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil capixaba para saber mais detalhes da investigação e qual será o encaminhamento dado a ele. Assim que o retorno for dado, esse texto será atualizado.
ASSALTO E AGRESSÃO NA ENSEADA DO SUÁ
O assalto em que a grávida foi atacada com uma chave de fenda aconteceu no dia 11 de março deste ano, no próprio apartamento da vítima, na Enseada do Suá, em Vitória. Na ocasião, Maurício Gomes Oliveira entrou disfarçado de morador no condomínio e arrombou a porta do imóvel, que fica no 25º andar.
Após as agressões, ele deixou a mulher e a mãe dela amarradas no local e fugiu levando pertences da família. "Eu estava deitada na cama, quando abriram a porta do meu quarto e vi um rapaz jovem, bem vestido. Comecei a gritar. Ele subiu na minha cama e começou a atacar. Falei que estava grávida e ele parou. Disse que ia fazer o que tinha que fazer e ir embora", lembrou.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima entregou R$ 3 mil em espécie, dois celulares e joias. Na fuga, o homem ainda quebrou o interfone. "O tempo todo ele ficava conversando com outra pessoa no fone do celular, dando orientações para essa pessoa entrar no meu apartamento", contou a grávida.