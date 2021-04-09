Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arromba apartamentos

Suspeito de ferir grávida com chave de fenda no ES é preso em SP

Jovem de 21 anos é apontado como líder de uma quadrilha que invade condomínios de luxo em Vitória; crime aconteceu no mês de março, na Enseada do Suá

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 18:02

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 abr 2021 às 18:02
Grávida é agredida com chave de fenda dentro de apartamento em Vitória
Em março, a perícia da Polícia Civil do ES esteve no prédio onde a grávida foi agredida Crédito: Fernando Madeira
Apontado como líder de uma quadrilha especializada em invadir condomínios de luxo na Grande Vitória, Maurício Gomes Oliveira foi preso nesta sexta-feira (9), na cidade de São Paulo (SP). O suspeito, de 21 anos, também seria o responsável por ferir uma grávida com uma chave de fenda, durante um assalto no último mês de março, em Vitória.
Suspeito de ferir grávida com chave de fenda no ES é preso em SP
De acordo com a Polícia Civil paulista, uma denúncia indicou que ele estaria escondido em um apartamento localizado no bairro Vila Prudente, que fica na Zona Leste do município. Uma equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) compareceu ao local e cumpriu o mandado de prisão temporária.
Grávida é agredida com chave de fenda dentro de apartamento em Vitória
Grávida de seis meses mostrou feriamentos para a reportagem de A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
O suspeito era procurado pela Justiça do Espírito Santo. A identidade do acusado foi divulgada e confirmada pela polícia paulista. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil capixaba para saber mais detalhes da investigação e qual será o encaminhamento dado a ele. Assim que o retorno for dado, esse texto será atualizado.

ASSALTO E AGRESSÃO NA ENSEADA DO SUÁ

O assalto em que a grávida foi atacada com uma chave de fenda aconteceu no dia 11 de março deste ano, no próprio apartamento da vítima, na Enseada do Suá, em Vitória. Na ocasião, Maurício Gomes Oliveira entrou disfarçado de morador no condomínio e arrombou a porta do imóvel, que fica no 25º andar.
Após as agressões, ele deixou a mulher e a mãe dela amarradas no local e fugiu levando pertences da família. "Eu estava deitada na cama, quando abriram a porta do meu quarto e vi um rapaz jovem, bem vestido. Comecei a gritar. Ele subiu na minha cama e começou a atacar. Falei que estava grávida e ele parou. Disse que ia fazer o que tinha que fazer e ir embora", lembrou.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima entregou R$ 3 mil em espécie, dois celulares e joias. Na fuga, o homem ainda quebrou o interfone. "O tempo todo ele ficava conversando com outra pessoa no fone do celular, dando orientações para essa pessoa entrar no meu apartamento", contou a grávida.

Veja Também

Dupla de frentistas é suspeita de tramar roubo em posto de Guarapari

Quatro suspeitos são detidos em operação no Bairro da Penha, em Vitória

Suspeito usa máscara de idoso para furtar loja em shopping no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Grande Vitória Polícia Civil Vitória (ES) São Paulo (SP) Enseada do Suá Condomínio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados