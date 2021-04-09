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Prejuízo de R$ 57 mil

Dupla de frentistas é suspeita de tramar roubo em posto de Guarapari

Segundo o delegado Guilherme Eugênio, titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, a rede de postos é responsável pelo abastecimento das frotas da Polícia Militar e Civil do município

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 15:01

Publicado em 

09 abr 2021 às 15:01
Força-tarefa integrada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí­veis (ANP), Procon e Inmetro fiscaliza postos revendedores de combustí­veis em Brasília
A prisão dos três suspeitos foi feita por uma equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari Crédito: Marcelo Camargo
Três suspeitos de envolvimento em um roubo a uma rede de postos de combustíveis foram presos nesta sexta-feira (9) em Guarapari. Um deles é o próprio frentistas da rede, investigado por tramar o roubo e recrutar dois assaltantes para a execução do crime, que ocorreu no dia 7 de dezembro do ano passado.
A prisão foi feita por uma equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari. O prejuízo estimado é de R$ 57 mil e a investigação aponta que os detidos integram uma organização criminosa especializada em roubos e furtos, inclusive na zona rural do Estado.
Segundo o delegado Guilherme Eugênio, titular do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, a rede de postos é responsável pelo abastecimento das frotas da Polícia Militar e Civil do município.
As investigações implicaram na expedição de decretos de prisão temporária, por 30 dias, em face dos quatro suspeitos: dois frentistas e dois ladrões experientes, contratados pelos funcionários do posto. "As investigações implicaram ainda na expedição de nove mandados de busca e apreensão em face de outros suspeitos", detalhou.

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Dos quatro investigados, três que se encontravam em Guarapari foram localizados e presos. Tratam-se de um dos frentistas da rede, responsável pela articulação do crime, de 26 anos, do piloto do veículo utilizado no crime, de 30 anos, e do autor do roubo, de 25 anos. O outro frentista, de 22 anos, apontado como idealizador do crime, segue foragido.
As apurações indicam a participação de outro criminoso, apontado como o responsável pelo fornecimento da moto utilizada no crime e como intermediador dos funcionários da rede de postos no processo de recrutamento de ladrões dispostos à prática da ação criminosa.
A Deic de Guarapari, responsável pela apuração do crime, informou que foi necessária a mobilização de toda a equipe em razão da existência de informações que dão conta de que os responsáveis por esses crimes integram uma organização criminosa que se dedica regulamente à prática de roubos e furtos, inclusive na zona rural, e furta, dentre outras coisas, gado.
"A equipe tem a esperança de que a partir dessas apurações surjam informações que permitam a solução da autoria de outros crimes, principalmente relacionados ao furto de gado", finalizou o delegado. Os acusados responderão por roubo majorado com concurso de pessoas com emprego de arma de fogo

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