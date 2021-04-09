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No Sul do ES

Dois homens são detidos com moto roubada em Marataízes

Os suspeitos tentaram esconder a moto atrás de um caminhão em Barra do Itapemirim, na noite desta quinta-feira (8). Eles foram detidos e levados para a Delegacia de Itapemirim

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 13:30

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 abr 2021 às 13:30
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Os dois foram levados para a Delegacia de Itapemirim e não informaram onde conseguiram a moto e a placa Crédito: Divulgação
Dois homens foram presos na noite desta quinta-feira (8) em Barra do Itapemirim, Marataízes, no Sul do Espírito Santo. Eles estavam tentando esconder uma motocicleta furtada atrás de um caminhão que estava estacionado.
Segundo a Polícia Militar, os dois foram abordados porque estavam em atitude suspeita. No local, os policiais visualizaram os suspeitos ao lado de um caminhão e, na abordagem aos indivíduos e revista pessoal, encontraram uma chave mixa.
Quando foram verificar a motocicleta, a polícia constatou haver restrição do dia 29 de março, no município de Itapemirim. Já na verificação do chassi, foi constatado que o veículo também possuía restrição do dia 8 de abril.
Os dois foram levados para a Delegacia de Itapemirim e não informaram onde conseguiram a moto e a placa. A polícia informou ainda que até a manhã desta sexta-feira (8), o dono do veículo ainda não havia aparecido.

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