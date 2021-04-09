Mulheres são agredidas durante assalto a distribuidora de bebidas em Marataízes

Duas mulheres passaram momentos de tensão na noite desta quinta-feira (08), em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A distribuidora de bebidas em que elas trabalham foi assaltada por três homens que levaram R$ 12 mil. Eles chegaram a apontar uma arma de fogo na direção delas.
O estabelecimento fica na Barra do Itapemirim e, segundo a Polícia Militar, a proprietária informou que os três homens chegaram no estabelecimento e mostraram uma arma para ela e a funcionária.
A proprietária disse que foi agredida e a funcionária foi ameaçada. Além do estabelecimento, que foi todo revirado, uma residência anexa à distribuidora também foi invadida. Foram levados R$ 12 mil.
Ainda de acordo com a polícia, buscas foram realizadas, mas os homens não foram encontrados. O comércio é antigo e conhecido na região como Bar da Carminha.