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Levaram R$12 mil

Mulheres são agredidas durante assalto a distribuidora de bebidas em Marataízes

O assalto aconteceu na noite desta quinta-feira (08), no bairro Barra do Itapemirim. A proprietária e a funcionária foram ameaçadas

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 11:18

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 abr 2021 às 11:18
Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas mulheres passaram momentos de tensão na noite desta quinta-feira (08), em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A distribuidora de bebidas em que elas trabalham foi assaltada por três homens que levaram R$ 12 mil. Eles chegaram a apontar uma arma de fogo na direção delas.
O estabelecimento fica na Barra do Itapemirim e, segundo a Polícia Militar, a proprietária informou que os três homens chegaram no estabelecimento e mostraram uma arma para ela e a funcionária.
A proprietária disse que foi agredida e a funcionária foi ameaçada. Além do estabelecimento, que foi todo revirado, uma residência anexa à distribuidora também foi invadida. Foram levados R$ 12 mil.
Ainda de acordo com a polícia, buscas foram realizadas, mas os homens não foram encontrados. O comércio é antigo e conhecido na região como Bar da Carminha.

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