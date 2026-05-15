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Saúde

José Dirceu é diagnosticado com linfoma após internação em São Paulo

Ex-ministro e ex-deputado deu entrada no hospital Sírio-Libanês no último dia 10; ele vai permanecer internado para iniciar tratamento para a doença

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 18:25

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

15 mai 2026 às 18:25
SÃO PAULO - O ex-ministro e ex-deputado federal José Dirceu (PT-SP) foi internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último dia 10, para exames que apontaram o diagnóstico de linfoma (câncer no sistema linfático). De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital nesta sexta-feira (15), Dirceu se encontra em boas condições clínicas, mas permanecerá internado para iniciar o tratamento para a doença.
O petista ficará sob os cuidados dos médicos Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais.
José Dirceu, ex-ministro e ex-deputado do PT
José Dirceu pretende manter campanha a deputado durante o tratamento. Divulgação
No final de março, o ex-ministro comemorou 80 anos em um restaurante do Lago Sul de Brasília, ocasião em que convocou o PT a ir às urnas para eleger Lula. Ministros do governo Lula e parlamentares de vários partidos, da esquerda, da direita e do centrão, participaram do evento.
Cassado em 2005 pela Câmara, após envolvimento no escândalo do Mensalão – pelo qual seria depois condenado e preso –, Dirceu decidiu concorrer novamente a uma vaga na Casa Legislativa. Na festa de 80 anos, até um jingle de campanha chegou a ser apresentado.
A um amigo, Dirceu disse que estava desconfiado desde janeiro, quando sentiu os primeiros sintomas, mas pensou que não era nada. Também afirmou que vai começar a quimioterapia no fim de semana e que vai manter a campanha. Pretende fazer lives, e apostar no virtual. Sobre a doença, disse "que vai vencer mais essa".
Procurada, a assessoria de Dirceu confirmou que ele vai gravar um vídeo e manter a campanha à Câmara dos Deputados.

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