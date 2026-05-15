Suspeito de participação em ataques armados é preso em São Mateus

Um homem identificado como Lucas Rodrigues Vitória foi preso nesta sexta-feira (15) por suspeita de participação em ataques armados no distrito de Santa Maria, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A prisão aconteceu no bairro Bom Sucesso.
Segundo as investigações, os ataques ocorreram nos dias 2 e 3 de agosto de 2025 e deixaram cinco pessoas feridas por disparos de arma de fogo. Durante a abordagem, um celular foi apreendido.
O homem foi encaminhado para 18ª Delegacia Regional de São Mateus e depois encaminhado ao sistema prisional.