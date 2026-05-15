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Suspeito de participação em ataques armados é preso em São Mateus

Os ataques aconteceram em agosto de ano passado. Na ocasião, cinco pessoas foram baleadas

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 18:23

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

15 mai 2026 às 18:23
Lucas Rodrigues Vitória foi encaminhado para a delegacia de São Mateus Polícia Civil

Um homem identificado como Lucas Rodrigues Vitória foi preso nesta sexta-feira (15) por suspeita de participação em ataques armados no distrito de Santa Maria, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A prisão aconteceu no bairro Bom Sucesso.

Segundo as investigações, os ataques ocorreram nos dias 2 e 3 de agosto de 2025 e deixaram cinco pessoas feridas por disparos de arma de fogo. Durante a abordagem, um celular foi apreendido. 

O homem foi encaminhado para 18ª Delegacia Regional de São Mateus e depois encaminhado ao sistema prisional.

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