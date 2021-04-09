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Combate ao tráfico

Quatro suspeitos são detidos em operação no Bairro da Penha, em Vitória

Cerca de 45 policiais civis participaram da operação e foram recebidos no bairro com muitos fogos de artifício. O trabalho durou cerca de três horas

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2021 às 14:55
Operação da Polícia Civil prendeu quatro pessoas no Bairro da Penha, em Vitória
Operação da Polícia Civil prendeu quatro pessoas no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Quatro pessoas foram detidas na manhã desta sexta-feira (9) durante uma operação da Polícia Civil, no Bairro da Penha, em Vitória. A operação foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa e pela Delegacia de Investigações Criminais, para combater o tráfico de drogas na região.
Entre os quatro jovens detidos, estão dois adolescentes – de 14 e de 17 anos. Além deles, foram detidos dois jovens, de 19 e de 23 anos, este último identificado como Rodrigo Matheus, segundo apurações da TV Gazeta. De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, Rodrigo é conhecido da polícia e um dos responsáveis por administrar o dinheiro do tráfico na região.
Operação da Polícia Civil prendeu quatro pessoas no Bairro da Penha, em Vitória
45 policiais participaram da operação no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Cerca de 45 policiais participaram da operação e foram recebidos no bairro com muitos fogos de artifício. O trabalho durou cerca de três horas. A ideia da polícia é que operações como essa aconteçam com mais frequência.
"Em Vitória é tradicional essa forma de comunicação deles, além do rádio. Hoje eles estouraram muitos fogos. Já é bastante conhecido o tráfico pujante do Bairro da Penha, do Bonfim, dessa região toda. Uma operação de rotina que nós queremos fazer sempre", afirmou o delegado.
Além dos jovens presos, a polícia ainda apreendeu diversos objetos, como colete a prova de balas e carregador de munição.
Com informações da TV Gazeta.

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