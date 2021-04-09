Quatro suspeitos são detidos em operação no Bairro da Penha, em Vitória

Operação da Polícia Civil prendeu quatro pessoas no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Quatro pessoas foram detidas na manhã desta sexta-feira (9) durante uma operação da Polícia Civil , no Bairro da Penha , em Vitória . A operação foi realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa e pela Delegacia de Investigações Criminais, para combater o tráfico de drogas na região.

Entre os quatro jovens detidos, estão dois adolescentes – de 14 e de 17 anos. Além deles, foram detidos dois jovens, de 19 e de 23 anos, este último identificado como Rodrigo Matheus, segundo apurações da TV Gazeta. De acordo com o delegado Romualdo Gianordoli, Rodrigo é conhecido da polícia e um dos responsáveis por administrar o dinheiro do tráfico na região.

45 policiais participaram da operação no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Cerca de 45 policiais participaram da operação e foram recebidos no bairro com muitos fogos de artifício. O trabalho durou cerca de três horas. A ideia da polícia é que operações como essa aconteçam com mais frequência.

"Em Vitória é tradicional essa forma de comunicação deles, além do rádio. Hoje eles estouraram muitos fogos. Já é bastante conhecido o tráfico pujante do Bairro da Penha, do Bonfim, dessa região toda. Uma operação de rotina que nós queremos fazer sempre", afirmou o delegado.

Além dos jovens presos, a polícia ainda apreendeu diversos objetos, como colete a prova de balas e carregador de munição.