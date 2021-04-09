Mulher fica presa às ferragens em acidente na ES 488 em Cachoeiro

Uma mulher ficou presa às ferragens após sofrer um acidente na manhã desta sexta-feira (09), por volta das 9h30, na rodovia ES 488, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101, próximo a localidade de Poço Dantas, no Sul do Espírito Santo. O veículo em que a mulher estava ficou com a frente totalmente destruída.
A colisão frontal envolveu o carro que era dirigido pela mulher e um caminhão, na altura do quilômetro 11, próximo a uma curva. A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, que precisou retirar uma porta do veículo.
A Polícia Militar esteve no local para organização do trânsito e liberação da pista, que precisou ser interditada para retirada da vítima e dos veículos. Segundo informações de testemunhas, o motorista do caminhão não se feriu.