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Mulher fica presa às ferragens em acidente na ES 488 em Cachoeiro

A colisão frontal envolveu o carro que era dirigido pela mulher e um caminhão, na altura do quilômetro 11, próximo a uma curva

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 10:34

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 abr 2021 às 10:34
A colisão frontal envolveu o carro que era dirigido pela mulher e um caminhão, na altura do quilômetro 11, próximo a uma curva
Mulher fica presa às ferragens em acidente na ES 488 em Cachoeiro Crédito: Internauta
Uma mulher ficou presa às ferragens após sofrer um acidente na manhã desta sexta-feira (09), por volta das 9h30, na rodovia ES 488, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101, próximo a localidade de Poço Dantas, no Sul do Espírito Santo. O veículo em que a mulher estava ficou com a frente totalmente destruída.
A colisão frontal envolveu o carro que era dirigido pela mulher e um caminhão, na altura do quilômetro 11, próximo a uma curva. A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros, que precisou retirar uma porta do veículo.
A colisão frontal envolveu o carro que era dirigido pela mulher e um caminhão, na altura do quilômetro 11, próximo a uma curva
Mulher fica presa às ferragens em acidente na ES 488 em Cachoeiro Crédito: Internauta
Polícia Militar esteve no local para organização do trânsito e liberação da pista, que precisou ser interditada para retirada da vítima e dos veículos. Segundo informações de testemunhas, o motorista do caminhão não se feriu.
A colisão frontal envolveu o carro que era dirigido pela mulher e um caminhão, na altura do quilômetro 11, próximo a uma curva
Mulher fica presa às ferragens em acidente na ES 488 em Cachoeiro Crédito: Internauta

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