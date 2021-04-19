'Que a justiça seja feita', diz leitora após morte de jovem em Vila Velha

Amanda Marques Pinto foi vítima de acidente no último sábado (17) Crédito: Arquivo da família

Nas redes sociais de A Gazeta, leitores manifestaram pesar pela morte de Amanda e lamentaram que ainda sejam tão comuns as ocorrências de acidentes de trânsito. Confira alguns comentários:

Muita tristeza. Já não basta estarmos perdendo para esse vírus, aí vem um indivíduo e tira a vida de uma jovem que tinha uma longa vida pela frente. ele tem que pagar por isso. Meus sentimentos e que Deus conforte o coração de toda a família. (Juliana Keith)

Por causa de um irresponsável, mais uma família foi destruída. Que Deus conforte a família enlutada. (Marlucia Santana)

Absurdo é ler que o assassino disse ter recusado o teste do etilômetro porque estava desorientado com a situação. Que a justiça seja feita, mesmo que ela não tire a dor dessa perda para a família da vítima. (Fábio Prates Rocha)

Independentemente de estar alcoolizado ou não, o motorista cometeu um crime, deve ficar preso. Quando se assume uma direção e dirige em alta velocidade, acima do limite da via, isso não é fatalidade, isso é irresponsabilidade, o condutor assume os riscos e as consequências dessas atitudes. (Siderlei Oliveira)

Precisamos lembrar desse tipo de acontecimento na hora de eliminar políticos que afrouxam deliberadamente a legislação de trânsito e ajudam a destruir famílias. Bolsonaro aumentou a validade da Carteira, aumentou o limite de pontos, tirou radares, diminuiu multas e várias outras coisas. Que tristeza. Chega! (Lucas Bussular)

Medo, meu Deus, dos nossos filhos fazerem o certo e morrerem pelos errados. Quando uma mãe perde um filho, eu me sinto perdendo também. Morri um pouquinho hoje. (Lucilene Malosto)

Esse código de trânsito é falido. Se você beber e assumir a direção de um veículo, você assume a intenção de matar. (Breily Duarte Moreno)

Esse negócio de se negar a fazer o teste do bafômetro já tinha que ter acabado. Negou, automaticamente assumiria que estaria alcoolizado. E se realmente a lei ficou mais rígida, esse cara não sai tão cedo da prisão. Assim espero, né! (Welbert Tavares)

Ele pode estar preso, mas não dá em nada, paga uma fiança e está na rua. A Ramona, que morreu em Vila Velha , o Ricardo, perto da Ponte da Passagem... eles que estão presos pelo resto da vida. Não acredito na lei dos homens, só na lei de Deus. (Marli Santana)

Os advogados disseram que o motorista se negou a fazer o teste do bafômetro porque estava em estado de choque. Imagina o tamanho choque que esse irresponsável causou na família da vítima. (Marlete Correia)

Os agentes ou policiais deveriam fazer exame para constatar a embriaguez do motorista irresponsável, para que ele ficasse preso. (Denise Gavassoni)

Mais uma vida perdida no trânsito. Pelo jeito que o carro ficou, dá para ver a tragédia que foi. Se ele estava atrás da moto, não tem argumento que o salve. (Fátima Leandro)

A Justiça tem que acabar com esses tipos de crimes no trânsito. A pessoa que beber, dirigir e ceifar vidas pode ser considerada um assassino. Cadeia neles, sem direito a fiança. (Marcia Souza)