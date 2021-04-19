'Que a justiça seja feita', diz leitora após morte de jovem em Vila Velha

Um acidente ocorrido na noite do último sábado (17) em Vila Velha tirou a vida da jovem Amanda Marques Pinto, de 20 anos, e comeveu o Espírito Santo. Ela estava na garupa da moto pilotada pelo namorado, Matheus José da Silva, de 23 anos, na Rodovia Darly Santos, quando o veículo foi violentamente atingida por um carro.
O Toyota Corolla envolvido na colisão era dirigido por Wagner Nunes de Paulo, de 28 anos, que cumpre prisão preventiva no Complexo Penitenciário de Viana. Matheus, que tem um coágulo cerebral em decorrência do acidente, segue internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Nas redes sociais de A Gazeta, leitores manifestaram pesar pela morte de Amanda e lamentaram que ainda sejam tão comuns as ocorrências de acidentes de trânsito. Confira alguns comentários:
Muita tristeza. Já não basta estarmos perdendo para esse vírus, aí vem um indivíduo e tira a vida de uma jovem que tinha uma longa vida pela frente. ele tem que pagar por isso. Meus sentimentos e que Deus conforte o coração de toda a família. (Juliana Keith)
Por causa de um irresponsável, mais uma família foi destruída. Que Deus conforte a família enlutada. (Marlucia Santana)
Absurdo é ler que o assassino disse ter recusado o teste do etilômetro porque estava desorientado com a situação. Que a justiça seja feita, mesmo que ela não tire a dor dessa perda para a família da vítima. (Fábio Prates Rocha)
Independentemente de estar alcoolizado ou não, o motorista cometeu um crime, deve ficar preso. Quando se assume uma direção e dirige em alta velocidade, acima do limite da via, isso não é fatalidade, isso é irresponsabilidade, o condutor assume os riscos e as consequências dessas atitudes. (Siderlei Oliveira)
Precisamos lembrar desse tipo de acontecimento na hora de eliminar políticos que afrouxam deliberadamente a legislação de trânsito e ajudam a destruir famílias. Bolsonaro aumentou a validade da Carteira, aumentou o limite de pontos, tirou radares, diminuiu multas e várias outras coisas. Que tristeza. Chega! (Lucas Bussular)
Medo, meu Deus, dos nossos filhos fazerem o certo e morrerem pelos errados. Quando uma mãe perde um filho, eu me sinto perdendo também. Morri um pouquinho hoje. (Lucilene Malosto)
Esse código de trânsito é falido. Se você beber e assumir a direção de um veículo, você assume a intenção de matar. (Breily Duarte Moreno)
Esse negócio de se negar a fazer o teste do bafômetro já tinha que ter acabado. Negou, automaticamente assumiria que estaria alcoolizado. E se realmente a lei ficou mais rígida, esse cara não sai tão cedo da prisão. Assim espero, né! (Welbert Tavares)
Ele pode estar preso, mas não dá em nada, paga uma fiança e está na rua. A Ramona, que morreu em Vila Velha , o Ricardo, perto da Ponte da Passagem... eles que estão presos pelo resto da vida. Não acredito na lei dos homens, só na lei de Deus. (Marli Santana)
Os advogados disseram que o motorista se negou a fazer o teste do bafômetro porque estava em estado de choque. Imagina o tamanho choque que esse irresponsável causou na família da vítima. (Marlete Correia)
Os agentes ou policiais deveriam fazer exame para constatar a embriaguez do motorista irresponsável, para que ele ficasse preso. (Denise Gavassoni)
Mais uma vida perdida no trânsito. Pelo jeito que o carro ficou, dá para ver a tragédia que foi. Se ele estava atrás da moto, não tem argumento que o salve. (Fátima Leandro)
A Justiça tem que acabar com esses tipos de crimes no trânsito. A pessoa que beber, dirigir e ceifar vidas pode ser considerada um assassino. Cadeia neles, sem direito a fiança. (Marcia Souza)
Muito triste! Senhor, conforte essa família! Meu filho também foi atropelado por um incompetente que tinha bebido e dirigia! (Alexandra Oliveira)