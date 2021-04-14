"É serviço essencial, mas não é seguro", diz leitora sobre aula presencial

Escolas adotam medidas de segurança para volta às aulas Crédito: Fernando Madeira

EDUCAÇÃO

Câmara aprova urgência de projeto de lei que torna educação essencial (Brasil, 13/04). Estranho é compreender que somente agora consideram a educação como essencial. Esse é o problema do nosso país. Enquanto não tratarem a educação e a saúde como essenciais, as coisas não vão mudar. Aliás, nesse projeto serão apresentados os parâmetros de segurança para os professores e educadores, ou simplesmente deixarão que eles se contaminem a torto e direito? Essencial de fato é, perigoso tanto quanto. Façam os projetos com pé e cabeça, não apenas no intuito de pautar uma solicitação aceita por alguns a fim de engrandecer o cargo diante de um assunto tão delicado como este, em que as crianças necessitam da escola e ao mesmo tempo estão cercadas pelo risco iminente do contágio. (Jocimar Montibeller Leonel) . Estranho é compreender que somente agora consideram a educação como essencial. Esse é o problema do nosso país. Enquanto não tratarem a educação e a saúde como essenciais, as coisas não vão mudar. Aliás, nesse projeto serão apresentados os parâmetros de segurança para os professores e educadores, ou simplesmente deixarão que eles se contaminem a torto e direito? Essencial de fato é, perigoso tanto quanto. Façam os projetos com pé e cabeça, não apenas no intuito de pautar uma solicitação aceita por alguns a fim de engrandecer o cargo diante de um assunto tão delicado como este, em que as crianças necessitam da escola e ao mesmo tempo estão cercadas pelo risco iminente do contágio.

E nesse projeto tem a fórmula mágica para se ter segurança para não ter contágio? Que é essencial não há dúvida, mas também não é seguro. Tanta coisa para ser feita, e ficam perdendo tempo com o óbvio. Daí se vê que o povo não é prioridade. (Fernanda Comarella Saad Campagnaro)

Quem é contra será que tem os filhos em escola pública ou seus filhos estão estudando de forma remota numa boa em escolas particulares? Acorda!! O que vai ser dessas crianças que já são tão prejudicadas e agora estão ficando ainda mais para trás. A conta vai chegar!!! (Maickely Arens)

Professor vacinado não garante filho de ninguém seguro. Se a gente tem que dar conta da borracha do menino que some, imagina assegurar que seus filhos estarão sãos e salvos. (Thalita F. Soares)

Complicado opinar sobre essa situação. Nossos filhos precisam estudar, mas é perigoso mandá-los para a escola. (Amanda Nascimento)

ESTUPRO

Detento de "saidinha" estupra e engravida menina de 13 anos no Norte do ES (Polícia, 13/04). Coitada da menina! Mais uma vítima do sistema judiciário que só falha neste país. Quero ver o Estado cuidar dessa pobre menina agora e do filho também. Porque quem falhou foi o poder público. (Josiane Bragato) . Coitada da menina! Mais uma vítima do sistema judiciário que só falha neste país. Quero ver o Estado cuidar dessa pobre menina agora e do filho também. Porque quem falhou foi o poder público.

Espero que a menina tenha todo conforto e que a Justiça faça esse ser humano, se é que pode ser chamado de ser humano, pagar. Imagina você ter que dar à luz a uma criança e toda vez que olhar pra ela lembrar da crueldade que passou. (Jaqueline Bastos)

Mais uma criança vítima de um estupro sendo responsável por outra criança. Quantas mais até que as leis mudem!? E esse corpo violado, quem responde por ele, se o Estado só se faz presente quando diz que ela não pode abortar? E todo o resto?! (Priscila Caldeira)

FEMINICÍDIO

"Era previsível", diz primo de mulher morta na frente da filha em Vitória (Polícia, 12/04). Nós estamos vivenciando duas pandemias, uma de coronavírus e outra de violência de gênero! E o pior de tudo é que a população “está se acostumado” com isso. Há de se dar um basta nisso! (André Ribeiro Alves) . Nós estamos vivenciando duas pandemias, uma de coronavírus e outra de violência de gênero! E o pior de tudo é que a população “está se acostumado” com isso. Há de se dar um basta nisso!

Pensa comigo: se um cara que deveria ser preparado para o uso de arma de fogo “estoura” e faz isso, imagina um cidadão comum que se sentirá completamente empoderado com uma arma na mão? (Renɑto Henrique)

LUTO

Ex-prefeito de Santa Teresa, Gilson Amaro morre por complicações da Covid (Obituário, 14/04). Nossa, que tristeza. Era uma pessoa admirável, gostava de ajudar o próximo e de grande sabedoria. Meus sentimentos aos familiares. (Natalia Godinho) . Nossa, que tristeza. Era uma pessoa admirável, gostava de ajudar o próximo e de grande sabedoria. Meus sentimentos aos familiares.

Gilson Amaro, prefeito eterno de Santa Teresa! Vai em paz! (Khênia Lopes)

ALTA DE PREÇO

Falta de gado faz frigoríficos do ES reduzirem produção pela metade (Economia, 14/04). Livre mercado é isso... exportação de bovinos in natura é mais rentável que o mercado interno, navios cheios de boi em pé, sem benefício nenhum, do pasto direto pro navio e daí pra gringa... não gera emprego aqui, a carne fica mais cara e periga faltar. Até pouco tempo isso não acontecia, por isso dava para comer carne. “Ai, mas a pecuária gera emprego”. Um vaqueiro com salário mínimo maneja 700 cabeças de gado sozinho. Para nós está ficando só poluição, desmatamento e carne cara. (Igor Covre) . Livre mercado é isso... exportação de bovinos in natura é mais rentável que o mercado interno, navios cheios de boi em pé, sem benefício nenhum, do pasto direto pro navio e daí pra gringa... não gera emprego aqui, a carne fica mais cara e periga faltar. Até pouco tempo isso não acontecia, por isso dava para comer carne. “Ai, mas a pecuária gera emprego”. Um vaqueiro com salário mínimo maneja 700 cabeças de gado sozinho. Para nós está ficando só poluição, desmatamento e carne cara.

Crise de escassez? Potencial inflacionário? Venezuela? Não! Brasil do bolsonarismo, da demagogia e do liberalismo aloprado. (Ronaldo Cassundé)

TRANSPORTE PÚBLICO

Justiça do ES proíbe nova paralisação de rodoviários (Cotidiano, 13/04). Gostaria de saber por que todas as categorias devem informar 48 horas antes de qualquer paralisação sob pena de pagar multa e ter corte de ponto e só os rodoviários podem parar de repente, prejudicando toda a população sem avisar e a Justiça nada faz. (Edenilsa Leal) . Gostaria de saber por que todas as categorias devem informar 48 horas antes de qualquer paralisação sob pena de pagar multa e ter corte de ponto e só os rodoviários podem parar de repente, prejudicando toda a população sem avisar e a Justiça nada faz.