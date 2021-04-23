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Em Vila Velha

Prédio onde piscina desabou é de 2018 e apartamentos custam até R$ 3 milhões

Edifício Parador Residence, onde a piscina desabou na noite desta quinta-feira (22), é um dos mais novos da orla de Itaparica. Um apartamento no prédio é cotado a partir de R$ 1 milhão, mas o valor pode ser ainda maior dependendo da planta e decoração

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 13:10

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 abr 2021 às 13:10
A piscina do edifício de luxo Parador Residence, em Itaparica, desabou durante a noite de ontem, (22), não houve feridos
O trecho da rua em frente ao Parador Residence foi isolada após a queda da piscina na noite desta quinta-feira (22) Crédito: Fernando Madeira
Um prédio considerado novo, entregue em abril de 2018, e valorizado. Estas são algumas das características do edifício Parador Residence, na orla de Itaparica, em Vila Velha, onde, no fim da noite desta quinta-feira (22), a piscina da área de lazer desabou, felizmente sem deixar feridos.

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Com cerca de três anos desde que foi construído, o edifício destaca-se no setor segundo especialistas em corretagem de imóveis. Atualmente, uma unidade no local não sai por menos que R$ 1 milhão, como constatado em buscas em sites especializados e checado com corretores.
"Não se espera que em um prédio novo ocorra um incidente deste tipo, ainda mais para um de alto padrão, como é o Parador. Este prédio se destaca na orla de Itaparica por ser muito novo, completo e tem o perfil que os clientes que buscam por um apartamento deste tipo querem. São plantas com quatro quartos, ótima localização litorânea. Quando se procura uma unidade deste tipo, busca-se por comodidade e conforto. Por isso que uma unidade hoje não é encontrada por menos de R$ 1 milhão", disse o corretor Casyo Pestana Souza.
Vila Velha
Em sites especializados em imóveis, uma unidade no Parador Residence parte de R$ 1 milhão Crédito: Reprodução/Ricardo Fialho

VALOR AINDA MAIOR

No detalhamento da construtora Argo, que possui outros empreendimentos na região, o Parador Residence é descrito como um prédio de alto padrão, que conta com resort spa e acabamento luxuoso. As plantas são diversificadas e variam entre 112 a 201 m². Dependendo da unidade, o valor pode facilmente ultrapassar o preço médio de R$ 1 milhão, de acordo com Letícia Rody, CEO da empresa própria especializada em imóveis de luxo em Vila Velha
"É importante salientar que estamos falando da construtora de credibilidade no mercado, com acabamento de primeira linha e objeto de desejo. As unidades no Parador não saem por menos de R$ 1 milhão e chegam a R$ 3 milhões nas unidades já decoradoras. A sofisticação aliada à posição na beira-mar colocam o prédio entre os mais conhecidos na orla desde a entrega. Já há algum tempo não se encontra unidades no local com valores inferiores a R$ 1 milhão", salientou a especialista.
Vila Velha
Especialista em imóveis de luxo, Letícia Rody explicou que dependendo da unidade, um apartamento no Parador pode chegar à casa dos R$ 3 milhões Crédito: Arquivo pessoal
Momentaneamente, os moradores não poderão desfrutar das muitas opções que o Parador Residence oferece. Devido ao incidente, eles foram orientados pelo Crea-ES a deixarem os apartamentos até que intervenções por parte da construtora sejam realizadas. Segundo a Defesa Civil, a saída dos moradores das unidades foi solicitada para que os trabalhadores executem os serviços com maior segurança.

RESPOSTA DA ARGO

O edifício Parador Residente foi entregue pela construtora Argo em 2018. Demandada pela reportagem de A Gazeta, a construtora informou, através de nota, que "está prestando a assistência necessária às famílias do prédio, além de colaborar com as autoridades e órgãos competentes para apurar as causas. Também reforça que não houve feridos".
Na manhã desta sexta-feira (23), em novo contato com a reportagem, a construtora completou, informando que "a desocupação das torres, orientada pela Defesa Civil, é uma iniciativa preventiva neste momento, até que todas as avaliações necessárias sejam realizadas. A empresa se prontificou de imediato em arcar com todos os custos de hotel aos moradores".

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