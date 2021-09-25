Escada desaba, mata garoto e fere pai em bairro da Serra

Caíque de Jesus morreu após escada desabar em Balneário de Carapebus, na Serra Crédito: Arquivo pessoal

Um garoto de 11 anos morreu após uma escada desabar no bairro Balneário de Carapebus, na Serra . Caíque de Jesus não resistiu aos ferimentos. Quando a tragédia ocorreu, na noite desta sexta-feira (24), o menino estava ao lado do pai, um serralheiro que foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória

O socorro foi prestado pelo Corpo de Bombeiros. Duas viaturas estiveram no local para o atendimento da ocorrência, segundo informou a Corporação em seu Twitter. Nas imagens do salvamento o pai da criança aparece batendo palmas, agradecendo pela ajuda. Naquele momento ele ainda não sabia que o filho tinha morrido. Segundo familiares, Caíque era uma criança querida e admirada na comunidade.

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TRAGÉDIA EM CASA

A tragédia aconteceu na casa da família. De acordo com informações da repórter da TV Gazeta Daniela Carla, na parte da frente do imóvel está a serralheria do pai. Atrás está localizada a casa da família e, em cima dela, foi construída uma outra residência.

Para ter acesso ao segundo andar, o pai havia instalado uma escada de ferro. Mas, há cerca de dois meses, informaram parentes da família, o pai decidiu fazer uma reforma e substituiu a escada por uma de alvenaria. Foi essa estrutura que desabou na noite desta sexta-feira (24).

O trabalho de resgate dos bombeiros durou quase uma hora. Segundo os vizinhos, o pai pediu socorro e tentou acalmar a esposa durante o resgate. Foi preciso fazer uma abertura no muro de um vizinho. Antes de os bombeiros chegarem, vizinhos tentaram levantar a escada, mas não conseguiram. Parentes informaram ainda que equipes da corporação retornariam ao local para realizar uma perícia.

O serralheiro foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência em estado grave. O corpo da criança foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.