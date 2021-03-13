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Tragédia anunciada

Crea-ES aponta corrosão em estrutura de casa que desabou na Serra

A residência desmoronou na tarde de sexta-feira (12) e matou uma mulher de 33 anos

Publicado em 13 de Março de 2021 às 13:31

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

13 mar 2021 às 13:31
Vistoria realizada por equipe do CREA-ES na casa que desmoronou na Serra
Crea-ES realizou vistoria, neste sábado (13), em escombros de casa que desabou na Serra Crédito: CREA-ES
Técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) identificaram diversos problemas na estrutura da casa que desabou no bairro Jardim Atlântico, na Serra, na sexta-feira (12)Uma mulher de 33 anos morreu ao ser soterrada pelos escombros
Quatro pessoas moravam na casa que veio abaixo, entre elas duas crianças, de 5 e 7 anos, que escaparam sem ferimentos, pois estavam na varanda. Um dos moradores, um homem de 28 anos, chegou a ser atingido pelos destroços, mas foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital. 
Na manhã deste sábado (13), uma equipe de fiscais do Crea-ES esteve no terreno e realizou uma vistoria técnica. A análise preliminar já apontou as possíveis causas do acidente. 
Um dos pontos identificados é que as barras de aço que sustentavam a estrutura de concreto estavam em adiantado estado de corrosão. De acordo com o Crea-ES, as barras deveriam possuir 8 milímetros de diâmetro e estavam com 2 milímetros, apenas, devido à corrosão.
Já os pilares tinham tamanho inferior ao recomendado pelas normas técnicas para sustentar as paredes. As lajes também tinham tamanho inferior ao recomendado e podem ter colaborado para o desabamento do imóvel.
As equipes de fiscais também levantaram que o concreto usado na edificação apresentava impurezas e areia de praia na mistura, o que causa inconsistência no cimento utilizado na construção.  
Como a casa já apresentava trincas nas paredes, a família estava pronta para mudar para uma nova casa, no bairro Feu Rosa, ainda na Serra. A mudança estava marcada para o próximo domingo. 
O homem ferido continua internado e as duas crianças estão aos cuidados de uma amiga da família. 

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