Crea-ES aponta corrosão em estrutura de casa que desabou na Serra

Crea-ES realizou vistoria, neste sábado (13), em escombros de casa que desabou na Serra Crédito: CREA-ES

Quatro pessoas moravam na casa que veio abaixo, entre elas duas crianças, de 5 e 7 anos, que escaparam sem ferimentos, pois estavam na varanda. Um dos moradores, um homem de 28 anos, chegou a ser atingido pelos destroços, mas foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital.

Na manhã deste sábado (13), uma equipe de fiscais do Crea-ES esteve no terreno e realizou uma vistoria técnica. A análise preliminar já apontou as possíveis causas do acidente.

Um dos pontos identificados é que as barras de aço que sustentavam a estrutura de concreto estavam em adiantado estado de corrosão. De acordo com o Crea-ES, as barras deveriam possuir 8 milímetros de diâmetro e estavam com 2 milímetros, apenas, devido à corrosão.

Your browser does not support the video tag.

Já os pilares tinham tamanho inferior ao recomendado pelas normas técnicas para sustentar as paredes. As lajes também tinham tamanho inferior ao recomendado e podem ter colaborado para o desabamento do imóvel.

As equipes de fiscais também levantaram que o concreto usado na edificação apresentava impurezas e areia de praia na mistura, o que causa inconsistência no cimento utilizado na construção.

Como a casa já apresentava trincas nas paredes, a família estava pronta para mudar para uma nova casa, no bairro Feu Rosa, ainda na Serra. A mudança estava marcada para o próximo domingo.