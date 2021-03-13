Desabamento na Serra: data marcava aniversário de casamento do casal

O "antes" da casa que desabou em Jardim Atlântico Crédito: Reprodução | Google Street View

desabamento de uma casa de dois andares no bairro Jardim Atlântico , na Serra, na tarde desta sexta-feira (12), marca com tristeza uma data que seria de alegria: o casal completava oito anos de relacionamento hoje. Segundo a amiga do casal e madrinha da filha deles, Ana Cristina Azevedo, a família morava no imóvel há menos de um ano, estava de mudança para o bairro Feu Rosa, no mesmo município.

No acidente, o homem de 28 anos, chamado Felipe, foi retirado dos escombros com ferimentos e levado consciente ao hospital, e a esposa dele, de 33 anos, ficou horas desaparecida, tendo sido encontrada já sem vida . Duas meninas que também moravam na casa, uma de 5, filha do casal, e outra de 7 anos, filha apenas da mulher que faleceu, conseguiram se salvar.

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A madrinha delas, Ana Cristina Azevedo, contou que ambas passam bem e que estão na casa dela. "Minhas filhas estão cuidando delas. Estão em segurança. A família falava que a casa apresentava rachaduras. Ontem (11) mesmo ela relatou que já sabia que a casa ia cair, que tinha dado uma trinca muito feia, já havia comunicado ao proprietário e avisado que iam sair, já até estavam com outra casa alugada e que mudariam no domingo (14)", disse.

Madrinha afirma que a vítima tinha conhecimento de rachadura na casa Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Outro morador, que afirmou conhecer a família, disse que Felipe teve fraturas. "Na casa, era um casal com duas crianças, graças a Deus elas não foram atingidas. Quando o Felipe saiu (dos escombros), o médico falou que talvez tenha tido fratura de fêmur, mas foi levado consciente ao hospital e eu espero que esteja tudo bem", relatou.

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O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Afonso Amorim, o que aconteceu com a casa não tem relação com a chuva. "O relato dos moradores vizinhos é de que a casa já apresentava problemas estruturais. A vítima que veio a morrer teve ferimento na cabeça e tivemos a constatação do óbito pelo Samu. Nossa parte foi retirá-los dos escombros. O homem estava lúcido, orientado, bem e consciente, prestando informações do que aconteceu, do que escutou de barulho. Por precaução foi encaminhado ao antigo Hospital São Lucas para fazer exames", afirmou.

O capitão do Corpo de Bombeiros, Afonso Amorim, comenta o desabamento na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta