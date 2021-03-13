Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Atlântico

Desabamento na Serra: data marcava aniversário de casamento do casal

Mulher morreu e homem foi resgatado, com ferimentos. Amiga da família contou que o casal completava oitos anos de relacionamento nesta sexta(12);  família morava no imóvel há menos de um ano, e estava de mudança para o bairro Feu Rosa

Publicado em 12 de Março de 2021 às 21:40

Jorge Félix

Jorge Félix

Publicado em 

12 mar 2021 às 21:40
Desabamento na Serra
O "antes" da casa que desabou em Jardim Atlântico Crédito: Reprodução | Google Street View
O desabamento de uma casa de dois andares no bairro Jardim Atlântico, na Serra, na tarde desta sexta-feira (12), marca com tristeza uma data que seria de alegria: o casal completava oito anos de relacionamento hoje. Segundo a amiga do casal e madrinha da filha deles, Ana Cristina Azevedo, a família morava no imóvel há menos de um ano, estava de mudança para o bairro Feu Rosa, no mesmo município.
No acidente, o homem de 28 anos, chamado Felipe, foi retirado dos escombros com ferimentos e levado consciente ao hospital, e a esposa dele, de 33 anos, ficou horas desaparecida, tendo sido encontrada já sem vida. Duas meninas que também moravam na casa, uma de 5, filha do casal, e outra de 7 anos, filha apenas da mulher que faleceu, conseguiram se salvar. 
A madrinha delas, Ana Cristina Azevedo, contou que ambas passam bem e que estão na casa dela. "Minhas filhas estão cuidando delas. Estão em segurança. A família falava que a casa apresentava rachaduras. Ontem (11) mesmo ela relatou que já sabia que a casa ia cair, que tinha dado uma trinca muito feia, já havia comunicado ao proprietário e avisado que iam sair, já até estavam com outra casa alugada e que mudariam no domingo (14)", disse.
Jardim Atlântico, na Serra
Madrinha afirma que a vítima tinha conhecimento de rachadura na casa Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Outro morador, que afirmou conhecer a família, disse que Felipe teve fraturas. "Na casa, era um casal com duas crianças, graças a Deus elas não foram atingidas. Quando o Felipe saiu (dos escombros), o médico falou que talvez tenha tido fratura de fêmur, mas foi levado consciente ao hospital e eu espero que esteja tudo bem", relatou.

O QUE DIZ O CORPO DE BOMBEIROS

De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Afonso Amorim, o que aconteceu com a casa não tem relação com a chuva. "O relato dos moradores vizinhos é de que a casa já apresentava problemas estruturais. A vítima que veio a morrer teve ferimento na cabeça e tivemos a constatação do óbito pelo Samu. Nossa parte foi retirá-los dos escombros. O homem estava lúcido, orientado, bem e consciente, prestando informações do que aconteceu, do que escutou de barulho. Por precaução foi encaminhado ao antigo Hospital São Lucas para fazer exames", afirmou.
Jardim Atlântico, na Serra
O capitão do Corpo de Bombeiros, Afonso Amorim, comenta o desabamento na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Já a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento. A perícia chegou ao local por volta das 19h. O corpo da vítima que veio a falecer será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.

Veja Também

Corpo de mulher é encontrado nos escombros de casa que desabou na Serra

Polícia investiga caso de cadela morta a pauladas em Mimoso Sul

Serra promete reconstruir ponte levada pela chuva em até duas semanas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Serra Desabamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados