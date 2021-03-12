Polícia investiga caso de cadela morta a pauladas em Mimoso Sul

Cadela Lessy foi morta na última terça Crédito: Telespectador| TV Gazeta Sul

A cadela Lessy, como a família a chamava, deu à luz sete filhotinhos há um mês. Ela foi encontrada na rua recentemente e acolhida com os filhotes na casa de Ana Paula. “Meu filho achou essa cachorra na rua com os sete filhotes, tinham três dias de nascidos, e trouxe aqui para casa”, contou.

Ana Paula disse que, no dia do crime, soltou a cadela à tarde e, pouco depois, um vizinho veio se queixar do animal com ela e o marido, com um pedaço de pau na mão. “Disse a ele que era meu cachorro, mas ele nem esperou eu acabar de falar e deu uma paulada nela aqui, arrastou para a beira do rio, acabou de matar e jogou dentro da água. Ele disse que não era obrigado a comprar ração para cachorro dos outros vir e comer as galinhas. Assisti toda a cena, foi horrível. Pedi pelo amor de Deus para ele não fazer isso. Minha filha viu tudo, quando lembra chora”, contou.

Dona de casa Ana Paula Pereira e os filhotes da cadela Lessy Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

A Ana Paula registou um boletim de ocorrência na delegacia de Mimoso do Sul. Em conversa com a reportagem da TV Gazeta Sul, o delegado Romulo Carvalho Neto informou que já foi instaurado um inquérito para investigar o caso, algumas pessoas já foram ouvidas, porém, até o momento, ninguém foi preso.