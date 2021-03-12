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Companheiro foi preso pelo crime

Mulher é assassinada a facadas dentro de casa na Serra

Após acionamento de vizinhos, a polícia foi ao local, mas já encontrou a Débora Guedes Bonfim, de 24 anos, morta – com marcas de facadas no pescoço – e os filhos chorando vendo o corpo da mãe. Thiago de Alvarenga Roque, 23, foi autuado por feminicídio

Publicado em 12 de Março de 2021 às 08:16

Publicado em 

12 mar 2021 às 08:16
Débora Guedes e o companheiro Thiago Alvarenga, suspeito do crime
Débora Guedes e o companheiro Thiago Alvarenga, suspeito do crime Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Projeto Todas Elas
Uma mulher de 24 anos foi morta a facadas pelo companheiro em Balneário de Carapebus, na Serra. O crime ocorreu pouco antes de meia-noite, nesta quinta-feira (12)e, dentro da casa onde Débora Guedes Bonfim morava com o homem e os dois filhos. Os vizinhos ligaram para a polícia contando que estavam ouvindo os gritos de desespero da vítima. Thiago de Alvarenga Roque, de 23 anos, fugiu do local e depois se apresentou à polícia.
 Segundo apurações do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, Thiago teria fugido para a casa de familiares no Morro do Romão, em Vitória, e depois se apresentou na Delegacia de Homicídios e Proteção às Mulheres (DHPM), no mesmo município, onde foi preso em flagrante.
A polícia informou que vizinhos da vítima acionaram a Polícia Militar após ouvirem gritos vindos da casa onde ela morava com o companheiro e dois filhos. As crianças, de cinco e de dois anos, são fruto de um relacionamento anterior de Débora.
Após a denúncia, os policiais foram até o local. Ao chegarem, já encontraram a mulher morta dentro da residência. Ela tinha marcas de golpes de faca na região do pescoço. De acordo com os policiais que atenderam à ocorrência, os filhos da vítima foram encontrados chorando ao lado do corpo da mãe.
Já o companheiro não estava no local. Um vizinho do casal, que preferiu não se identificar, disse que acordou com os gritos de Débora e presenciou as agressões de Thiago contra a mulher. Segundo ele, momentos depois, o próprio Thiago confessou tê-la matado.
"Eu ouvi dois gritos de socorro e quando desci para ajudar ele gritou para mim 'não precisa descer que eu já matei ela, ela está morta. É só ligar para a polícia'", lembrou o vizinho.
O homem contou que todos estão abalados com a situação. "Até agora estou tremendo, não consegui dormir essa noite. Fui limpar a casa, o sangue que estava lá", disse.
Parentes de Débora, que também preferiram não se identificar, contaram que ela e Thiago haviam se mudado de Vitória para a Serra há cerca de dois meses. De acordo com a Polícia Civil, Thiago foi preso pela DHPM e autuado em flagrante por homicídio qualificado por meio cruel com impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio. Ele será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Atualização

12/03/2021 - 12:49
Após a publicação desta matéria, a TV Gazeta foi ao local do crime, conversou com testemunhas e conseguiu a identificação da vítima, Débora Guedes Bonfim, de 24 anos, e do companheiro dela, Thiago de Alvarenga Roque, 23, e apurou que Thiago foi preso. As informações foram inseridas no texto.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta

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