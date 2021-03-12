Serra promete reconstruir ponte levada pela chuva em até duas semanas

Chuva destruiu ponte e deixou avenida interditada no bairro Planalto Serrano Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com o coordenador Defesa Civil da Serra, Henrique Sales, havia um manilhamento na rua – umas das principais do bairro –, que foi coberto por asfalto. A chuva, no entanto, levou tudo e a via precisou ser interditada. A ideia da prefeitura é reconstruir a ponte com um material melhor.

"Era feito apenas um aterro e o asfalto por cima. O objetivo agora é fazer uma obra um pouco melhor, com melhor estrutura. Será feito uma ponte e a expectativa é de reestabelecer o funcionamento da via nos próximos 14 dias", afirmou Sales em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Your browser does not support the video tag.

DESALOJADOS E DESABRIGADOS

O município ainda está sob alerta para o risco de deslizamento de terra. Entre quarta (10) e quinta-feira (11) desta semana o município da Serra registrou um grande acúmulo de chuva. Foram 181 mm em apenas 24 horas, o que gerou estragos na cidade e obrigou algumas famílias a saírem de casa.

De acordo com o coordenador Defesa Civil municipal, a Serra tem, no momento, 130 pessoas desalojadas, que estão hospedadas na casa de parentes, e cinco desabrigados, que estão em um abrigo da prefeitura no bairro Jacaraípe.

"A chuva não atrapalha a obra de recuperação. A preocupação hoje é com a movimentação de massa. O solo ainda continua encharcado. Nossa equipe e as demais secretárias do município estão empenhadas para monitorar e acompanhar as áreas de risco", garantiu Sales.