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Em Planalto Serrano

Serra promete reconstruir ponte levada pela chuva em até duas semanas

Em 24h, entre quarta (10) e quinta-feira( 11), choveu  181 mm na Serra, o que gerou estragos na cidade e obrigou algumas famílias a saírem de casa. Uma ponte foi destruída no bairro Planalto Serrano e um carro chegou a ficar pendurado no local

Publicado em 12 de Março de 2021 às 09:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2021 às 09:17
Chuva destruiu ponte e deixou avenida interditada no bairro Planalto Serrano
Chuva destruiu ponte e deixou avenida interditada no bairro Planalto Serrano Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Prefeitura da Serra pretende reconstruir em 14 dias a ponte do bairro Planalto Serrano, que ficou completamente destruída por conta da chuva que caiu no município na última quarta-feira (10). Uma enorme cratera se abriu e um carro chegou a ficar pendurado no local.
 De acordo com o coordenador Defesa Civil da Serra, Henrique Sales, havia um manilhamento na rua – umas das principais do bairro –, que foi coberto por asfalto. A chuva, no entanto, levou tudo e a via precisou ser interditada. A ideia da prefeitura é reconstruir a ponte com um material melhor.
"Era feito apenas um aterro e o asfalto por cima. O objetivo agora é fazer uma obra um pouco melhor, com melhor estrutura. Será feito uma ponte e a expectativa é de reestabelecer o funcionamento da via nos próximos 14 dias", afirmou Sales em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

DESALOJADOS E DESABRIGADOS

Entre quarta (10) e quinta-feira (11)  desta semana o município da Serra registrou um grande acúmulo de chuva. Foram 181 mm em apenas 24 horas, o que gerou estragos na cidade e obrigou algumas famílias a saírem de casa. O município ainda está sob alerta para o risco de deslizamento de terra.
De acordo com o coordenador Defesa Civil municipal, a Serra tem, no momento, 130 pessoas desalojadas, que estão hospedadas na casa de parentes, e cinco desabrigados, que estão em um abrigo da prefeitura no bairro Jacaraípe. 
"A chuva não atrapalha a obra de recuperação. A preocupação hoje é com a movimentação de massa. O solo ainda continua encharcado. Nossa equipe e as demais secretárias do município estão empenhadas para monitorar e acompanhar as áreas de risco", garantiu Sales. 

Ponte foi destruída pela força da água da chuva em Planalto Serrano, na Serra

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