Casa é atingida por barranco meia hora após grávida deixar local com a família na Serra

Barranco desaba e atinge casa na Serra Crédito: Rosemere Soares

Um barranco cedeu e derrubou parte da casa de uma moradora – que está grávida – em Nova Carapina II, na Serra , na noite desta quarta-feira (10). A terra atingiu a parede dos fundos da residência. Ninguém se feriu, mas a família perdeu vários móveis.

Rosemere Soares, de 29 anos, estava no imóvel com o marido e o filho de 7 anos quando começou a ouvir barulhos de terra caindo e decidiu sair do imóvel por volta das 22h. Ela está grávida de cinco meses. Meia hora após saírem da casa, o barranco desabou.

"A gente tinha acabado de jantar. Saímos para a casa da minha mãe, que fica ao lado, e depois para casa de vizinhos porque ficamos com medo da residência dela também ser atingida, o que não aconteceu. Levei muito susto, saí apavorada e precisei tomar água com açúcar para me acalmar. Estava tremendo. Imagina passar por isso estando grávida? É desesperador", desabafou Rosemere, que trabalha como babá.

O dano material da família é enorme. Rosemere perdeu fogão, armário, guarda-roupa e uma cama, além de roupas que eles ainda vão tentar recuperar quando se sentirem seguros para buscá-las.

Um prejuízo que ela ainda não sabe como vai resolver. "Ainda não sei se vou conseguir voltar para a casa. E isso tudo no meio da gravidez, tendo outros gastos com enxoval. Não faço ideia de como vai ser pela frente", lamentou a moradora da Serra. Veja vídeo gravado no local:

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TEMPORAL NA SERRA

No boletim, a Defesa Civil também destaca dois alertas vigentes para risco de movimento de massa e risco hidrológico em nível alto no município da Serra. Além disso, o órgão informou que 65 pessoas estão fora de casa por conta das chuvas, que atingem o Espírito Santo desde a tarde do último domingo (7).