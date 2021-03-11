Chuva destrói ponte e carro fica pendurado em bairro da Serra

A tempestade que atingiu o município da Serra na noite desta quarta-feira (10) derrubou uma ponte no bairro Planalto Serrano. Um carro chegou a ficar pendurado no local.
Um morador contou à TV Gazeta que o bairro foi atingido pela chuva forte por volta das 20h. "Na parte baixa do bairro, a situação está bem crítica com idosos, crianças. O volume da água veio dos bairros mais altos e desceu. A parte de baixo alagou bastante. É a terceira ou quarta vez que essa ponte cai", contou o morador.
Por volta das 8h, o carro que ficou pendurado após a destruição da ponte foi retirado do local. O próprio motorista saiu dirigindo o veículo. Segundo moradores, o condutor não percebeu que a ponte havia caído.
A cidade da Serra foi a que registrou o maior acumulado de chuvas no território capixaba nas últimas 24 horas. De acordo com o Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado na manhã desta quinta-feira (11), o município registrou 181 milímetros (mm) no período.
Ponte foi destruída pela força da água da chuva em Planalto Serrano, na Serra
Em 24h, choveu mais que o esperado para todo o mês de março na cidade. Serra tem uma média histórica do município de 142 mm para o mês. Na sequência, aparecem Vitória (75 mm), Santa Leopoldina (69 mm), Itaguaçu (65 mm) e Guaçuí (64 mm). Os números se referem ao período entre 6h da manhã desta quarta (10) e quinta-feira (11).
No boletim, a Defesa Civil também destaca dois alertas vigentes para risco de movimento de massa e risco hidrológico em nível alto no município da Serra. Além disso, o órgão informou que 65 pessoas estão fora de casa por conta das chuvas, que atingem o Espírito Santo desde a tarde do último domingo (7).
São 18 desalojados e 4 desabrigados em Vitória, 8 desalojados em Vila Velha, 26 desalojados em Itaguaçu, 6 desalojados em Barra de São Francisco, 2 desalojados em Santa Teresa e 1 desalojado em Laranja da Terra. A única morte registrada foi no município de Pancas, onde um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica.
PREFEITURA DA SERRA
Por meio de nota, a Prefeitura da Serra informou que, após as fortes chuvas registradas nesta madrugada na Serra, a prefeitura montou um gabinete de crise para definir as ações nos bairros mais atingidos.
"Equipes da defesa civil e de serviços já estão em campo fazendo a avaliação de risco e limpeza dos locais. Um levantamento do número de desalojados e desabrigados está sendo feito para que a prefeitura os acolha e auxilie. Não há registro de óbito", afirmou.