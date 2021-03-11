Forte chuva atinge Alegre e provoca alagamentos

Enchente em Alegre, na região do Caparaó capixaba Crédito: Paulo Avilez | Leitor A Gazeta

Os moradores de Alegre, na região do Caparaó capixaba, sofrem mais uma vez com impactos das chuvas. De acordo com a Defesa Civil, chove forte na noite desta quarta-feira (10) e há registros de alagamentos pela cidade.

O morador Paulo Avilez, de 28 anos, enviou imagens de alagamento na altura da ponte do bairro Vila Viana. Veja vídeo:

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De acordo com Paulo, toda vez que chove muito no município a situação é a mesma: grandes alagamentos, enchentes, transbordamento de rios e muito entulho carregado pelas águas da chuva.

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Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Alegre informou que houve uma elevação no rio, que afetou casas em locais como Celina, Vila do Sul e Vila Viana, nos quais a água invadiu ruas e casas. O órgão ainda ressaltou que a Secretaria Executiva de Assistência Social está realizando o levantamento dos desabrigados e desalojados.

A Defesa Civil, por sua vez, acrescentou que a elevação do rio não era esperada e que a água veio de um local ainda não identificado. Nenhuma barragem foi rompida, como destacou o órgão, e os prejuízos foram apenas materiais