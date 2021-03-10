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Às escuras

Moradores de Domingos Martins estão sem energia elétrica desde sábado

Desde a madrugada do último sábado (06), pessoas residentes nas localidades de Paraju, Caxixe e outras áreas do município estão com o serviço interrompido. Há relatos de perda de alimentos congelados e também da produção rural

Publicado em 10 de Março de 2021 às 18:01

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

10 mar 2021 às 18:01
Domingos Martins
São mais de quatro dias sem energia e com prejuízos acumulados em Domingos Martins. Vela foi a solução em busca por um pouco de luz à noite Crédito: Divulgação
Desde a madrugada do último sábado (06), moradores de alguns distritos da Região Serrana do Estado estão sem energia elétrica. Somente em Paraju, em Domingos Martins, são cerca de 35 famílias às escuras há quase cinco dias.

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Por conta deste problema, produtores rurais da região estão impossibilitados de irrigar as lavouras, já que não é possível acionar as bombas, além de perderem alimentos para consumo próprio e também a produção diária mantida congelada ou que dependia de refrigeração.
Proprietária de um sítio na localidade conhecida como Imaculada Conceição, a dona de casa Jaqueline Andrade, de 52 anos, conviveu com esta realidade até o início da manhã desta quarta-feira (10), quando o fornecimento foi reestabelecido após muita insistência dela. Mas a situação crítica ainda é vivida por muitos produtores rurais da região.
Domingos Martins
Os morangos colhidos e que estavam congelados em uma propriedade rural de Alto Paraju estragou após a falta de energia Crédito: Divulgação
"Choveu muito de sexta para sábado e a energia caiu. Ficamos aqui no sítio até hoje cedo sem energia e foi muito complicado, pois não tínhamos como fazer nada. Estou aqui por conta da pandemia e é uma região fria. Tivemos de esquentar água no fogão e carregar os celulares no carro. Fizemos inúmeras tentativas com a EDP, mas a energia só voltou hoje pela manhã, por volta das 8 horas. Sei que em outros locais ainda não retornou e tem muitas pessoas com prejuízos já acumulados. A situação deles é de desespero mesmo", detalhou a dona de casa, que mora em uma região próxima a um famoso hotel fazenda.
O vizinho dela, que produz morangos e congela a fruta para conservar por mais tempo perdeu cerca de 30 quilos do produto que havia colhido nos últimos dias. 
Domingos Martins
Sem opção, moradores usaram os próprios veículos para carregar os celulares Crédito: Jaqueline Andrade | Internauta
Ainda em Domingos Martins, há relatos de falta de energia no Vale do Caxixe, já adentrando em Venda Nova do Imigrante.

RETORNO GRADATIVO

Procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa da EDP, confirmou o problema e informou que equipes estão na região para normalizar o fornecimento. Embora questionada, a empresa não explicou os motivos para uma interrupção tão prolongada e não estipulou um prazo para quando a distribuição será plenamente reestabelecida.

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