ES em alerta de chuva: dia "vira noite" em Vitória e Vila Velha

Céu nublado em Bento Ferreira, Vitória Crédito: Vitor Jubini

O dia abafado com sol entre nuvens não engana mais o capixaba. Por volta das 17h desta quarta-feira (10), parte do céu de Vitória ficou nublado, trazendo a sensação de que o dia virou noite na Capital.

O vídeo abaixo é um registro feito pelo fotógrafo de A Gazeta, Vitor Jubini, em Bento Ferreira.

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De acordo com o Instituto Climatempo , uma área de baixa pressão no Sudeste juntamente com uma condição de vento entre a baixa e média atmosfera vão favorecer a formação de um fluxo de umidade entre o Norte e o Sudeste do Brasil.

Por isso, até o fim de semana, a previsão é de que a umidade alta irá contribuir para manter a ocorrência de pancadas de chuva sobre Minas Gerais e Espírito Santo.

Dia vira noite na Grande Vitória

O Climatempo afirma que nos próximos 5 dias os modelos de previsão do tempo indicam um acumulado de chuva maior entre o Sul do Espírito Santo, Minas Gerais e norte do Rio De Janeiro. Até o dia 14 de março, ainda há expectativa de volumes acumulados chegando aos 70 milímetros.

ALERTAS VIGENTES

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de chuvas intensas para o Estado. O aviso vale até as 9 horas desta quinta-feira (11). O alerta do Inpe vale para quase todos os 78 municípios capixabas.