"Foi só eu sair que caiu tudo", diz pintor sobre muro que desabou no ES

Edison do Vale, dono de um dos veículos que ficou soterrado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

“Só de estar vivo, já está bem. Foi só eu sair que caiu tudo”, este foi o agradecimento do Edison do Vale, dono de um dos veículos que ficou soterrado após o desmoronamento de um muro de contenção com cerca de 9 metros de altura, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo

Segundo o pintor de automóvel, minutos antes do incidente, ele estava bem perto do carro e poderia ter sido atingido pela estrutura. “Só de estar vivo, já está bem, porque eu estava encostado no carro e foi só eu sair que caiu tudo. Foi por Deus. Foi um estrondo muito grande. A gente agradece por estar vivo”, disse Edison.

Edison do Vale, dono de um dos veículos que ficou soterrado Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

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Edilson contou que é acostumado a estacionar o carro neste local enquanto está trabalhando. “Todo dia o carro fica aqui. Venho trabalhar e ele fica ali. A gente já estava se preparando pra ir embora e, de repente, caiu tudo”, contou o pintor.

Em um vídeo, registrado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento exato em que o muro desaba. O empresário Peterson Mantuan disse que está assustado com tudo que aconteceu e conta que está com a produção comprometida, devido à interdição da rua.

“A gente ficou horrorizado, porque a rua já não era tão boa, e agora piorou a situação. É difícil demais. Como que eu saio e entro com minha produção? A gente tem 21 funcionários e vou produzir o que tiver lá dentro, porque pra sair e entrar, eu não consigo. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Tem 16 anos que estou aqui e a gente não imaginava.”

Uma equipe da Defesa Civil de Cachoeiro estava no local nesta manhã (10) para uma avaliação total da situação. Segundo a prefeitura, a previsão é de tempo chuvoso até a sexta-feira (12) e os moradores afetados pelas chuvas podem acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 (horário comercial) e 98814-3497 (plantão 24h).