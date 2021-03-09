Chuva provoca alagamentos em bairros de Cachoeiro de Itapemirim

Comércio alagado no bairro Guandú Crédito: Leitor/ A Gazeta

Uma chuva forte na tarde desta terça-feira (9) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , causou alagamento em diversos bairros da cidade. Casas e comércios foram novamente invadidos pela água. O trânsito ficou lento nas principais vias do município por conta dos pontos afetados.

A chuva começou por volta das 15h. A Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, sofreu novamente com a chuva. A água entrou em comércios da via com poucos minutos de chuva.

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A Avenida Jones dos Santos Neves, que corta vários bairros centrais da cidade, também foi coberta pela água. O sistema de drenagem também não deu vazão na Avenida Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, e na Rua Bernardo Horta, bairro Guandu. O mesmo aconteceu no bairro Gilson Carone, na principal avenida do bairro, Theodorico Ferraço.

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Chuva provoca alagamento em Cachoeiro de Itapemirim

No bairro Marbrasa, Otton Marins, Monte Cristo e Basileia internautas registraram que casas ficaram alagadas durante a chuva. A rua que dá acesso a delegacia do município e o pátio também foram tomados pela água.

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Segundo a prefeitura, a Defesa Civil da cidade percorre os bairros para levantamento das áreas afetadas. “Tivemos quedas de barreiras na Linha Vermelha e em bairros que deixaram algumas vias parcialmente interditadas. Mas os maiores problemas foram por conta dos alagamentos, principalmente no bairro Nova Brasília, que foi além da rua Etelvina Vivácqua, indo para outras vias adjacentes”, disse o coordenador Elio Carlos Miranda.

De acordo com a Defesa Civil de Cachoeiro, choveu 46 mm na tarde desta terça. A Prefeitura de Cachoeiro informou que está atendendo as ocorrências, junto às secretarias de Obras e de Manutenção e Serviços, na limpeza das ruas.

Os bairros mais afetados pelas chuvas foram o Nova Brasília, Zumbi, Gilson Carone, Parque Laranjeiras e Alto Monte Cristo. O nível do Rio Itapemirim está 0,95 cm acima do normal. A previsão é de tempo chuvoso até a próxima sexta. Por isso, a Defesa Civil pede à população que evite jogar lixo nas ruas e bueiros, que possam comprometer a vazão das águas.