Rua de Muniz Freire é tomada por lama durante temporal

Chuva deixa rua completamente tomada pela lama em Muniz Freire Crédito: Reprodução

Veja o vídeo. A chuva forte nesta terça-feira (9) no município de Muniz Freire , na Região do Caparaó, deixou a rua Lino Ribeiro Soares, no Centro, cheia de lama. Imagens gravadas por um morador mostram a força da água com lama descendo a rua.

Your browser does not support the video tag.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Marcos Vinícius, chove desde o início do dia (9) no município, mas no final da manhã a intensidade da chuva aumentou. Ele informou que o órgão não recebeu chamados por conta da situação da via e explicou porque havia uma máquina no local.

“Esta rua sofreu problemas com a chuva de janeiro de 2020 e passa por uma obra no sistema de esgoto. Como ainda há terra solta, quando chove enche de lama, pois não há escoamento. Mas, há projeto para em breve calçar a rua”, disse o coordenador.