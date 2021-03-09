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Chuva

Rua de Muniz Freire é tomada por lama durante temporal

Rua Lino Ribeiro Soares, no Centro, ficou cheia de lama com a forte chuva nesta terça-feira (9)

Publicado em 09 de Março de 2021 às 16:15

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 mar 2021 às 16:15
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Chuva deixa rua completamente tomada pela lama em Muniz Freire Crédito: Reprodução
A chuva forte nesta terça-feira (9) no município de Muniz Freire, na Região do Caparaó, deixou a rua Lino Ribeiro Soares, no Centro, cheia de lama. Imagens gravadas por um morador mostram a força da água com lama descendo a rua. Veja o vídeo.
Segundo o coordenador da Defesa Civil, Marcos Vinícius, chove desde o início do dia (9) no município, mas no final da manhã a intensidade da chuva aumentou. Ele informou que o órgão não recebeu chamados por conta da situação da via e explicou porque havia uma máquina no local.
“Esta rua sofreu problemas com a chuva de janeiro de 2020 e passa por uma obra no sistema de esgoto. Como ainda há terra solta, quando chove enche de lama, pois não há escoamento. Mas, há projeto para em breve calçar a rua”, disse o coordenador.
Segundo a prefeitura, o projeto está pronto para finalização da drenagem pluvial e calçamento, porém, aguarda a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) finalizar a obra de ligação da rede de esgoto. A empresa está atuando no local.

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