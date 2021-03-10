Vídeo: muro desaba em cima de carros em Cachoeiro

Muro desaba em cima de carros em Cachoeiro Crédito: Davi Monteiro

Um muro de contenção, de cerca de 9 metros de altura, desabou na tarde desta terça-feira (9), na Rua Antônio Soares Mantuan, no bairro Central Parque, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , soterrando três veículos e atingindo duas casas. Segundo a Defesa Civil, ninguém se feriu.

Em um vídeo, registrado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento exato em que o muro desaba, atingido carros e casas na rua.

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O pintor de automóvel Edison do Vale é dono de um dos veículos que ficou soterrado. Ele contou que sempre estaciona o carro neste mesmo local e que tudo aconteceu após as 17h. Disse ainda, que minutos antes, ele estava bem próximo ao carro e também poderia ter sido atingido.

"Todo dia o carro fica aqui. Venho trabalhar e ele fica ali. A gente já estava se preparando pra ir embora e, de repente, caiu tudo."

"Só de estar vivo, já está bem, porque eu estava encostado no carro e foi só eu sair que caiu tudo. Foi por Deus. Foi um estrondo muito grande. A gente agradece por estar vivo" Edison do Vale - Pintor de automóvel

De acordo com a Defesa Civil Estadual, Cachoeiro foi a segunda cidade onde mais choveu no Estado, nas últimas 24h, totalizando 63 mm. O boletim foi divulgado às 6h desta quarta.

O empresário Peterson Mantuan disse que está assustado com tudo que aconteceu e conta que está com a produção comprometida, devido à interdição da rua.

“A gente ficou horrorizado, porque a rua já não era tão boa, e agora piorou a situação. É difícil demais. Como que eu saio e entro com minha produção? A gente tem 21 funcionários e vou produzir o que tiver lá dentro, porque pra sair e entrar, eu não consigo. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Tem 16 anos que estou aqui e a gente não imaginava", lamentou.

Uma equipe da Defesa Civil de Cachoeiro está no local nesta manhã (10) para uma avaliação total da situação. Segundo a prefeitura, a previsão é de tempo chuvoso até a sexta-feira (12) e pede que a população colabore com o armazenamento e depósito adequados de lixo e entulho em vias públicas, para evitar que, com as chuvas, acabem tapando ou entupindo bueiros.

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