Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Vídeo: usuários do Transcol mostram chuva caindo dentro de ônibus

Usuários da linha 572 do sistema Transcol, sentido Serra, enfrentaram água entrando pela parte de cima do ônibus; alguns chegaram a abrir o guarda-chuva para não se molhar

Publicado em 10 de Março de 2021 às 22:30

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

10 mar 2021 às 22:30
Transcol ia de Vitória à Serra
Usuários do Transcol abrem guarda-chuva dentro do coletivo Crédito: Gabriela Faion
Com tempestades que vêm se repetindo no Espírito Santo, difícil é achar lugar para não se molhar. Mas quem esperaria que até mesmo dentro do ônibus precisaria recorrer ao guarda-chuva? Esta situação foi enfrentada por usuários da linha 572 do sistema Transcol, sentido Serra, no início da noite desta quarta-feira (10).
Para a analista de marketing Gabriela Faion, de 38 anos, que saía do trabalho em um centro comercial de Vitória, a situação presenciada hoje já virou motivo de piada. "Isso aconteceu por volta das 18h40. O problema foi na parte de trás do ônibus, naquela janelinha no teto, que estava quebrada e amarrada com arame. Então começou a chover dentro do ônibus, em cima do banco. As pessoas começaram a se molhar, mas já estão acostumadas. As pessoas riram, virou piada, abriram guarda-chuva", disse.
Gabriela afirmou ainda que o valor pago pela passagem, todos os dias, não é condizente com a situação enfrentada por quem precisa usar o transporte coletivo. "A gente paga R$ 4 e acontece isso. Se o ônibus está quebrado, não deveria circular na chuva. E as pessoas reclamam, mas não fazem nada", desabafou.
Acionada pela reportagem, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que já fez a identificação do veículo e que ele será retirado de circulação para que seja feita a manutenção e correção dos problemas.
Também demandado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

Veja Também

Integração dos ônibus Transcol com os municipais de Vitória é adiada

Detran-ES vai oferecer 8 mil vagas para CNH Social em 2021

Moradores de Domingos Martins estão sem energia elétrica desde sábado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES chuva Chuva no ES Grande Vitória GVBus Sistema Transcol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial
Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados