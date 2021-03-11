Vídeo: usuários do Transcol mostram chuva caindo dentro de ônibus

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Para a analista de marketing Gabriela Faion, de 38 anos, que saía do trabalho em um centro comercial de Vitória, a situação presenciada hoje já virou motivo de piada. "Isso aconteceu por volta das 18h40. O problema foi na parte de trás do ônibus, naquela janelinha no teto, que estava quebrada e amarrada com arame. Então começou a chover dentro do ônibus, em cima do banco. As pessoas começaram a se molhar, mas já estão acostumadas. As pessoas riram, virou piada, abriram guarda-chuva", disse.