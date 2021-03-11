Vídeo: usuários do Transcol mostram chuva caindo dentro de ônibus

Com tempestades que vêm se repetindo no Espírito Santo, difícil é achar lugar para não se molhar. Mas quem esperaria que até mesmo dentro do ônibus precisaria recorrer ao guarda-chuva? Esta situação foi enfrentada por usuários da linha 572 do sistema Transcol, sentido Serra, no início da noite desta quarta-feira (10).
Para a analista de marketing Gabriela Faion, de 38 anos, que saía do trabalho em um centro comercial de Vitória, a situação presenciada hoje já virou motivo de piada. "Isso aconteceu por volta das 18h40. O problema foi na parte de trás do ônibus, naquela janelinha no teto, que estava quebrada e amarrada com arame. Então começou a chover dentro do ônibus, em cima do banco. As pessoas começaram a se molhar, mas já estão acostumadas. As pessoas riram, virou piada, abriram guarda-chuva", disse.
Gabriela afirmou ainda que o valor pago pela passagem, todos os dias, não é condizente com a situação enfrentada por quem precisa usar o transporte coletivo. "A gente paga R$ 4 e acontece isso. Se o ônibus está quebrado, não deveria circular na chuva. E as pessoas reclamam, mas não fazem nada", desabafou.
Acionada pela reportagem, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que já fez a identificação do veículo e que ele será retirado de circulação para que seja feita a manutenção e correção dos problemas.
Também demandado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.