Bilhete único metropolitano, cartão GV Crédito: Divulgação Ceturb

Your browser does not support the audio element. Integração dos ônibus Transcol com os municipais de Vitória é adiada

Devido ao adiamento, não haverá alterações nas linhas e itinerários dos ônibus neste momento. Os ajustes, segundo a Semobi, serão realizados pontualmente, à medida que forem identificados.

A previsão de que a última etapa aconteceria no início deste mês foi divulgada pela própria Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura no dia 21 de dezembro de 2020. Na ocasião, o Secretária da Pasta, Fábio Damasceno, disse que seria um passo importante para a melhoria do transporte coletivo, após um ano em que os efeitos da pandemia foram administrados.

COMO SERÁ A INTEGRAÇÃO?

A novidade deste sistema é que os passageiros poderão fazer a integração de uma linha alimentadora de Vitória com uma linha troncal (Transcol) e vice-versa por meio de terminais virtuais de integração, localizados em pontos específicos de grande movimento na Capital.

O passageiro que embarcar numa linha alimentadora de Vitória terá até uma hora para validar seu cartão em um terminal virtual e embarcar numa linha troncal sem pagar uma nova tarifa. Já quem vem de uma linha troncal (Transcol), terá até duas horas para efetuar o mesmo procedimento e embarcar numa linha alimentadora municipal.

Os terminais virtuais ficarão localizados em seis pontos da Capital: Shopping Vitória, Shopping Boulevard (Reta da Penha), Portal do Príncipe (Rodoviária), Pracinha de Eucalipto (Maruípe), antigo terminal Aquaviário do Dom Bosco e na Avenida Serafim Derenzi, em São Pedro. Em nota, a Semobi informou que não haverá a necessidade de instalação de equipamentos e nem implantação de estruturas físicas nos terminais virtuais.

PROCESSO

A Integração do sistema de transporte coletivo municipal com o sistema Transcol começou a ser preparada ainda em 2019. Primeiro, foi necessário realizar a troca do sistema de bilhetagem para um sistema mais moderno. Para que os usuários de bilhetagem eletrônica não precisassem trocar seus cartões, foi realizada a migração dos dados dos usuários de um sistema de bilhetagem para o outro de maneira embarcada, nos próprios coletivos, caracterizando a primeira etapa da integração.

Posteriormente, os usuários do sistema Transcol também realizaram o procedimento e foi lançado o novo cartão do sistema - o CartãoGV, que se tornou o cartão oficialmente usado pelos sistemas metropolitanos e municipais. Os cartões migrados se tornaram CartãoGV automaticamente, correspondendo a segunda etapa.