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181 mm em 24h

Fotos e vídeos: moradores mostram os estragos de temporal na Serra

Vários bairros ficaram completamente alagados com a chuva que atingiu a cidade na noite desta quarta (10) e madrugada desta quinta-feira (11)

Publicado em 11 de Março de 2021 às 08:36

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

11 mar 2021 às 08:36
Chuva causou alagamentos em ruas e casas na Serra
Casa alagada após chuva na Serra Crédito: Internauta
Município que registrou o maior acumulado de chuva em 24 horas em todo o Estado - 181 milímetros -, a Serra teve muitos transtornos causados pela água que atingiu a cidade na noite desta quarta (10) e madrugada desta quinta-feira (11). Registros feitos por moradores mostram ruas e praças tomadas pelos alagamentos que se formaram rapidamente durante o temporal.
Em entrevista à TV Gazeta, o prefeito da cidade, Sérgio Vidigal, falou sobre a dimensão da chuva, os prejuízos registrados pelos moradores e o trabalho de recuperação que já está sendo feito pela administração municipal.
“Realmente foi uma madrugada muito dura aqui na Serra. Essa chuva não atingiu dois ou três bairros, mas sim vários locais da cidade. Tivemos vários deslizamentos de barreiras e queda de vários muros. Não sabemos ainda o quantitativo, mas não temos vítimas fatais”, disse.

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Segundo Vidigal, alguns dos bairros mais atingido e com mais pessoas desalojadas foram Eldorado, Guaraciaba, Divinópolis, além de Vista da Serra I e II. Os números de desalojados e maiores prejuízos estão sendo contabilizados. Um gabinete de crise foi formado para trabalhar na solução dos transtornos causados.
“Estamos agora montando uma equipe com a Secretaria de Serviços, e todas as secretarias em conjunto, para que a gente possa agir em conjunto na cidade e desobstruir algumas áreas. Por exemplo, lá em Planalto Serrano a ponte rompeu. E é preciso neste momento que a prefeitura possa rever todo o processo de desobstrução dos nossos canais e córregos”, destacou.

PREFEITURA DA SERRA

Por meio de nota, a Prefeitura da Serra informou que, após as fortes chuvas registradas nesta madrugada na Serra, a prefeitura montou um gabinete de crise para definir as ações nos bairros mais atingidos.
"Equipes da defesa civil e de serviços já estão em campo fazendo a avaliação de risco e limpeza dos locais. Um levantamento do número de desalojados e desabrigados está sendo feito para que a prefeitura os acolha e auxilie. Não há registro de óbito", afirmou.

EFEITOS DO TEMPORAL

A reportagem de A Gazeta recebeu diversos vídeos de ruas e praças completamente tomadas pela água na Serra. Os registros foram feitos e enviados por internautas nos bairros Feu Rosa, Morada de Laranjeiras e Planalto Serrano.

FEU ROSA

MORADA DE LARANJEIRAS

PLANALTO SERRANO

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