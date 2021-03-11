Barreiras e encostas caem e danificam trecho da Avenida Norte Sul na Serra

A encosta ao lado da Avenida Norte Sul caiu sobre a ciclovia na altura do bairro Maringá Crédito: Vitor Jubini

Em Planalto Serrano, por exemplo, a ponte que corta um córrego no bairro foi destruída e um carro por pouco não foi parar no curso da água. Este foi apena um dos muitos incidentes relacionados ao dilúvio na cidade.

Outra região muito afetada foi o bairro Maringá. Em praticamente toda a extensão da Avenida Norte Sul no bairro há pontos que sinalizam queda de barreiras encostas.

O resultado foi a interdição da ciclovia em muitos pontos pelo acúmulo de terra e sedimentos. Os estragos não se limitaram apenas à faixa destinada aos ciclistas. Em outro trecho, a calçada ficou destruída e parcialmente desmoronou, afetando também parte da pista de rolamento. O local foi sinalizado com cones para sinalizar o problema e evitar que carros passem pelo local afetado.

Temporal provoca estragos em trecho da Avenida Norte Sul em bairro da Serra

A noite na Serra foi de apreensão para muitos moradores. Em vários pontos da cidade a água subiu rapidamente e entrou nas casas. Trechos importantes de estradas como a BR 101 também ficaram alagados, impedido que as pessoas pudessem se locomover.

ENFRENTAMENTO

Através de nota, a Prefeitura da Serra informou que, após as fortes chuvas registradas nesta madrugada na cidade, a administração municipal montou um gabinete de crise para definir as ações nos bairros mais atingidos.