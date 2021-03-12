Corpo de mulher é encontrado nos escombros de casa que desabou na Serra

A mulher de 33 anos que estava desaparecida após desabamento do imóvel onde morava no bairro Jardim Atlântico, na Serra, foi encontrada sem vida embaixo de escombros. A informação foi confirmada pelos bombeiros no final da tarde desta sexta-feira (12) e a Polícia Civil foi acionada. A casa desabou no início da tarde, na Rua Paraguaçú. O outro morador, chamado Felipe, de 28 anos, que ficou preso nos destroços, foi resgatado a tempo, com vida.
A Polícia Civil, em nota, informou que a ocorrência está em andamento, e que o corpo da vítima fatal será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
As equipes de resgate foram acionadas por volta das 13 horas desta sexta-feira (12). No local, com auxílio da K-9 — cães policiais, conseguiram retirar Felipe, que estava soterrado.
De acordo com apuração do repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, duas meninas, crianças de 5 e 7 anos, estavam na varanda e conseguiram se salvar. Uma equipe do Samu, da Defesa Civil e da Polícia Militar também estiveram no local do acidente.