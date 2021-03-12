Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Atlântico

Corpo de mulher é encontrado nos escombros de casa que desabou na Serra

A casa desabou no início da tarde desta sexta-feira (12) na Rua Paraguaçú. O outro morador, chamado Felipe, de 28 anos, que ficou preso nos destroços, foi resgatado com vida

Publicado em 12 de Março de 2021 às 18:22

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Equipes estiveram no local onde houve desabamento na Serra Crédito: Divulgação | Departamento de Operações de Trânsito
A mulher de 33 anos que estava desaparecida após desabamento do imóvel onde morava no bairro Jardim Atlântico, na Serra, foi encontrada sem vida embaixo de escombros. A informação foi confirmada pelos bombeiros no final da tarde desta sexta-feira (12) e a Polícia Civil foi acionada. A casa desabou no início da tarde, na Rua Paraguaçú. O outro morador, chamado Felipe, de 28 anos, que ficou preso nos destroços, foi resgatado a tempo, com vida.  
A Polícia Civil, em nota, informou que a ocorrência está em andamento, e que o corpo da vítima fatal será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
O "antes" da casa que desabou em Jardim Atlântico Crédito: Reprodução | Google Street View
As equipes de resgate foram acionadas por volta das 13 horas desta sexta-feira (12). No local, com auxílio da K-9 — cães policiais, conseguiram retirar Felipe, que estava soterrado. 
De acordo com apuração do repórter Jorge Félix, da TV Gazeta, duas meninas, crianças de 5 e 7 anos, estavam na varanda e conseguiram se salvar. Uma equipe do Samu, da Defesa Civil e da Polícia Militar também estiveram no local do acidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros defesa civil Polícia Civil Serra Desabamento Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados