Chuva forte deixa ruas e avenidas alagadas em Cariacica

Bairros de Cariacica ficaram tomados pelas águas após forte chuva Crédito: Leitor A Gazeta

chuva forte que atingiu o município de Cariacica , na Grande Vitória, nesta quinta-feira (11), deixou muitas consequências e estragos pelas ruas do município. Pedestres e motoristas tiveram que atravessar ruas tomadas pelas águas da chuva para se deslocar durante o período da tarde.

De acordo com a moradora Gleice Veira, a chuva durou poucos minutos, mas foi suficiente para provocar alagamentos no bairro Campo Grande. Veja vídeo:

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A comerciante Cléo Rosário também registrou a situação da Avenida Leopoldina, no mesmo bairro, completamente tomada pelas águas. Segundo ela, os alagamentos e transtornos não são novidade para quem transita pela região. "Toda vez que chove mais forte isso ocorre, muitos alagamentos. A situação estava bem feia, entrou água em várias lojas", descreve.

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A chuva também atrapalhou agricultores que vendem os produtos na feira do Bairro de Bela Aurora. Para proteger produtos e clientes, os comerciantes tiveram que improvisar uma estrutura com lonas sobre ferros.

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Nas proximidades da BR 262 , na altura do Shopping Moxuara, houve interdição por alagamento. Motoristas se arriscavam para atravessar em meio ao grande volume de água.

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Com a situação, uma longa fila de veículos se formou no local.

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O motorista também teve que ter muita paciência ao transitar pela Rodovia Leste Oeste. Com o acúmulo de água na região, até mesmo os automóveis de grande porte encontraram muita dificuldade para se locomover.

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A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Prefeitura de Cariacica informou que a Secretaria Municipal de Obras (Semob) realiza estudos para minimizar os impactos causados pela chuva no município a longo prazo e está analisando todos os pontos de alagamento. A secretaria afirma que realizou a limpeza e desobstrução do Córrego Maria Preta, em Maracanã, com uma draga e um caminhão para retirar lixo, lama, mato, entre outros detritos encontrados. Também foi realizado trabalho de limpeza do canal que passa pelo bairro Vila Prudêncio, com objetivo, de acordo com a prefeitura, de retirar lama e sujeira que se depositam no fundo para dar maior fluidez ao curso d’água.

A Defesa Civil de Cariacica está com plantão 24 horas e atua de prontidão para receber qualquer ocorrência relacionada às chuvas. O telefone é 199 ou (27) 99831-8000.