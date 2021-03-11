Chuva forte deixa ruas e avenidas alagadas em Cariacica

A chuva forte que atingiu o município de Cariacica, na Grande Vitória, nesta quinta-feira (11), deixou muitas consequências e estragos pelas ruas do município. Pedestres e motoristas tiveram que atravessar ruas tomadas pelas águas da chuva para se deslocar durante o período da tarde.
De acordo com a moradora Gleice Veira, a chuva durou poucos minutos, mas foi suficiente para provocar alagamentos no bairro Campo Grande. Veja vídeo:
A comerciante Cléo Rosário também registrou a situação da Avenida Leopoldina, no mesmo bairro, completamente tomada pelas águas. Segundo ela, os alagamentos e transtornos não são novidade para quem transita pela região. "Toda vez que chove mais forte isso ocorre, muitos alagamentos. A situação estava bem feia, entrou água em várias lojas", descreve.
A chuva também atrapalhou agricultores que vendem os produtos na feira do Bairro de Bela Aurora. Para proteger produtos e clientes, os comerciantes tiveram que improvisar uma estrutura com lonas sobre ferros.
Nas proximidades da BR 262, na altura do Shopping Moxuara, houve interdição por alagamento. Motoristas se arriscavam para atravessar em meio ao grande volume de água.
Com a situação, uma longa fila de veículos se formou no local.
O motorista também teve que ter muita paciência ao transitar pela Rodovia Leste Oeste. Com o acúmulo de água na região, até mesmo os automóveis de grande porte encontraram muita dificuldade para se locomover.
De acordo com o Climatempo, a semana no Espírito Santo deve terminar com muita chuva, principalmente na região da Grande Vitória.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cariacica informou que a Secretaria Municipal de Obras (Semob) realiza estudos para minimizar os impactos causados pela chuva no município a longo prazo e está analisando todos os pontos de alagamento. A secretaria afirma que realizou a limpeza e desobstrução do Córrego Maria Preta, em Maracanã, com uma draga e um caminhão para retirar lixo, lama, mato, entre outros detritos encontrados. Também foi realizado trabalho de limpeza do canal que passa pelo bairro Vila Prudêncio, com objetivo, de acordo com a prefeitura, de retirar lama e sujeira que se depositam no fundo para dar maior fluidez ao curso d’água.
A Defesa Civil de Cariacica está com plantão 24 horas e atua de prontidão para receber qualquer ocorrência relacionada às chuvas. O telefone é 199 ou (27) 99831-8000.
A nota da prefeitura afirma que desde o dia 2 de janeiro realiza ações de limpeza na cidade como forma de prevenção e de amenizar os prejuízos causados pelas chuvas através do programa "Cariacica: eu amo, eu cuido". Segundo o órgão, é feito o trabalho de limpeza de ruas, além de desassoreamento e desobstrução de canais, córregos e valões da cidade em vários bairros de forma simultânea. A prefeitura alega que, de janeiro a março, mais de 50 mil toneladas de lixo e entulho já foram recolhidos.