Volume diminui, mas ES ainda deve ter chuva até domingo

Vem mais chuva por aí! Sol só deve aparecer no domingo (14) Crédito: Fernando Madeira

A semana no Espírito Santo promete terminar como começou: com chuva. Entre esta sexta-feira (12) e o próximo domingo (14), o sol deve aparecer poucas vezes. O volume de chuva deve diminuir ao longo do final de semana, mas o tempo vai continuar nublado.

De acordo com o Instituto Climatempo , isso acontece porque uma área de baixa pressão no Sudeste do Brasil, junto com a circulação dos ventos, vai favorecer a formação de um fluxo de umidade entre o Norte e o Sudeste do país. Por isso, até o fim de semana, a umidade alta irá contribuir para manter a ocorrência de pancadas de chuva no Espírito Santo, principalmente na região Sul.

A chuva mais volumosa e forte acontece até o final desta sexta-feira (12). Mas, por conta dessas pancadas de chuva e devido aos elevados volumes de chuva ocorridos desde o início desta semana, o risco de deslizamentos de encosta é alto no centro-sul capixaba pelo menos até o final de semana.

“A previsão do tempo para os próximos dias não se altera. O tempo deve ficar fechado, cinzento. A tendência é que a partir de sexta, com o enfraquecimento da zona de convergência do Atlântico Sul, as chuvas fiquem mais restritas ao Sul do Estado. O norte do estado pode ter chuva no começo do dia”, afirma Hugo Ramos, meteorologista do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper)

DEJALOJADOS E DESABRIGADOS

De acordo com o boletim da Defesa Civil, divulgado às 6 horas desta sexta-feira (12), 102 pessoas estão fora de casa no Espírito Santo por conta das chuvas dos últimos dias. São seis desabrigados, sendo quatro em Vitória e dois na Serra, e 96 desalojados, que tiveram que buscar abrigo na casa de parentes. Os desalojados estão em Vitória, Vila Velha, Serra, Itaguaçu, Laranja da Terra, Santa Teresa, Afonso Cláudio e Barra de São Francisco.

COMO FICA O TEMPO?

De acordo com o Incaper , nesta sexta-feira (12) a umidade trazida pelos ventos costeiros mantêm as condições de instabilidade e provocam chuva em todo o Espírito Santo. No Norte do Estado a previsão é de chuva passageira apenas pela manhã, enquanto nas demais regiões pode chover em vários momentos do dia. Os ventos sopram com moderada intensidade por toda a faixa litorânea e as temperaturas ficam entre 20 °C e 30 °C.

O sábado (13) deve ter sol na Grande Vitória e na região Norte e a máxima pode chegar a 34°C. Já nas regiões Sul e Serrana, a previsão é de pancadas de chuva em pontos isolados.

"A partir de sábado deve ter mais abertura de sol, porém no começo do dia ainda tem expectativa de chuva rápida na região norte e trovoadas nas áreas alta das regiões sul e Serrana", explica o meteorologista Hugo Ramos.

SOL APARECE NO DOMINGO

O domingo (14) será de chuva esparsa na metade norte capixaba. Na região Nordeste, a chuva ocorre de forma rápida entre a madrugada e início da manhã e pouca nebulosidade nos demais horários. Há também previsão de pancadas de chuva em pontos isolados das regiões Sul e Serrana.