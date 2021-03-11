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Mais chuva

Em novo alerta, Inpe prevê tempestade até a manhã desta 6ª feira no ES

Aviso vale para praticamente todos os municípios capixabas. Apenas Conceição da Barra e Pedro Canário estão fora da lista do  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Publicado em 11 de Março de 2021 às 10:33

Publicado em 

11 mar 2021 às 10:33
Chuva na Grande Vitória
Chuva forte deve continuar no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira
Vem mais chuva por aí! Como já aconteceu nos últimos dias, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de tempestade para o Espírito Santo. O aviso vale até às 9 horas desta sexta-feira (11), quando há condições favoráveis para a ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento e, possibilidade de queda de granizo.

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O alerta vale para praticamente todos os municípios capixabas. Das 78 cidades do Espírito Santo, apenas Conceição da Barra Pedro Canário, no extremo norte do Estado, estão fora da lista. 

ESTRAGOS DA CHUVA

Município que registrou o maior acumulado de chuva em 24 horas em todo o Estado - 181 milímetros -, a Serra teve muitos transtornos causados pela água que atingiu a cidade na noite desta quarta (10) e madrugada desta quinta-feira (11). Registros feitos por moradores mostram ruas e praças tomadas pelos alagamentos que se formaram rapidamente durante o temporal.
Na região do Caparaó capixaba, os moradores de Alegre também sofrem mais uma vez com impactos das chuvas. De acordo com a Defesa Civil, choveu forte na noite desta quarta-feira (10) e foram registrados de alagamentos pela cidade.

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