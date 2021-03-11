Em novo alerta, Inpe prevê tempestade até a manhã desta 6ª feira no ES

Vem mais chuva por aí! Como já aconteceu nos últimos dias, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um novo alerta de tempestade para o Espírito Santo. O aviso vale até às 9 horas desta sexta-feira (11), quando há condições favoráveis para a ocorrência de chuvas fortes, acompanhadas de descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento e, possibilidade de queda de granizo.
O alerta vale para praticamente todos os municípios capixabas. Das 78 cidades do Espírito Santo, apenas Conceição da Barra e Pedro Canário, no extremo norte do Estado, estão fora da lista.
ESTRAGOS DA CHUVA
Município que registrou o maior acumulado de chuva em 24 horas em todo o Estado - 181 milímetros -, a Serra teve muitos transtornos causados pela água que atingiu a cidade na noite desta quarta (10) e madrugada desta quinta-feira (11). Registros feitos por moradores mostram ruas e praças tomadas pelos alagamentos que se formaram rapidamente durante o temporal.
Na região do Caparaó capixaba, os moradores de Alegre também sofrem mais uma vez com impactos das chuvas. De acordo com a Defesa Civil, choveu forte na noite desta quarta-feira (10) e foram registrados de alagamentos pela cidade.