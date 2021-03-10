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Chuva no ES

Veja as cidades onde mais choveu nas últimas 24h no ES

As informações foram divulgadas pela Defesa Civil Estadual na manhã desta quarta-feira (10). Confira a lista

Publicado em 10 de Março de 2021 às 08:10

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

10 mar 2021 às 08:10
Grande Vitória com tempo fechado e chuva forte
Grande Vitória com tempo fechado e chuva forte Crédito: Fernando Madeira
chuva que atingiu o Espírito Santo desde o último domingo (7) continuou a cair nesta terça-feira (10) e causou transtornos em alguns municípios, como Colatina Cachoeiro de Itapemirim. As cidades estão entre as que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com a Defesa Civil Estadual. Quem aparece no topo da lista é Mucurici, com 82 milímetros de chuva no período.
Na sequência, aparecem Cachoeiro de Itapemirim (63mm), Cariacica (61), Água Doce do Norte (60mm) e Santa Maria de Jetibá (57). Colatina aparece mais no fim da lista, com 31 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Os números se referem ao período entre 6h da manhã desta terça (9) e quarta-feira (10). Confira a lista dos municípios com o maior acumulado de chuva divulgada pela Defesa Civil Estadual:
  1. Mucurici 82 mm
  2. Cachoeiro de Itapemirim 63 mm
  3. Cariacica 61 mm
  4. Água Doce do Norte 60 mm
  5. Santa Maria de Jetibá 57 mm
  6. Viana 55 mm
  7. Ibiraçu 54 mm
  8. Barra de São Francisco 53 mm
  9. Ponto Belo 49 mm
  10. Vitória 49 mm
  11. Santa Leopoldina 49 mm
  12. Nova Venécia 46 mm
  13. Aracruz 45 mm
  14. São José do Calçado 43 mm
  15. Serra 40 mm
  16. Vila Velha 40 mm
  17. Guaçuí 37 mm
  18. João Neiva 37 mm
  19. Muqui 36 mm
  20. Boa Esperança 34 mm
  21. Ecoporanga 34 mm
  22. Colatina 31 mm
  23. Anchieta 30 mm
  24. São Mateus 30 mm

RISCO, DESABRIGADOS E DESALOJADOS

No boletim, a Defesa Civil também destaca o município de Marechal Floriano com risco de movimento de massa em nível alto. Além disso, o órgão informa que 53 pessoas foram desalojadas, quatro desabrigadas e uma morreu desde o início das fortes chuvas no Estado, no último domingo (7).
São 18 desalojados e 4 desabrigados em Vitória, 5 desalojados em Vila Velha, 22 desalojados em Itaguaçu e 06 desalojados em Barra de São Francisco e 2 desalojados em Santa Teresa. A única morte registrada foi no município de Pancas, onde um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica.

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COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

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