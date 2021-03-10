Veja as cidades onde mais choveu nas últimas 24h no ES

Grande Vitória com tempo fechado e chuva forte Crédito: Fernando Madeira

Na sequência, aparecem Cachoeiro de Itapemirim (63mm), Cariacica (61), Água Doce do Norte (60mm) e Santa Maria de Jetibá (57). Colatina aparece mais no fim da lista, com 31 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Os números se referem ao período entre 6h da manhã desta terça (9) e quarta-feira (10). Confira a lista dos municípios com o maior acumulado de chuva divulgada pela Defesa Civil Estadual:

Mucurici 82 mm Cachoeiro de Itapemirim 63 mm Cariacica 61 mm Água Doce do Norte 60 mm Santa Maria de Jetibá 57 mm Viana 55 mm Ibiraçu 54 mm Barra de São Francisco 53 mm Ponto Belo 49 mm Vitória 49 mm Santa Leopoldina 49 mm Nova Venécia 46 mm Aracruz 45 mm São José do Calçado 43 mm Serra 40 mm Vila Velha 40 mm Guaçuí 37 mm João Neiva 37 mm Muqui 36 mm Boa Esperança 34 mm Ecoporanga 34 mm Colatina 31 mm Anchieta 30 mm São Mateus 30 mm

RISCO, DESABRIGADOS E DESALOJADOS

No boletim, a Defesa Civil também destaca o município de Marechal Floriano com risco de movimento de massa em nível alto. Além disso, o órgão informa que 53 pessoas foram desalojadas, quatro desabrigadas e uma morreu desde o início das fortes chuvas no Estado, no último domingo (7).

São 18 desalojados e 4 desabrigados em Vitória, 5 desalojados em Vila Velha, 22 desalojados em Itaguaçu e 06 desalojados em Barra de São Francisco e 2 desalojados em Santa Teresa. A única morte registrada foi no município de Pancas, onde um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia