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Com figurinha de Neymar, Panini lança kit de atualização do álbum da Copa do Mundo

Além do craque da Seleção Brasileira, outros destaques são o Neuer, da Alemanha e Cubarsí, da Espanha

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 15:11

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

12 jun 2026 às 15:11
Álbum da Copa do Mundo 2026 da Panini
Reprodução/Panini

A editora Panini lançou nesta quinta-feira (11) o kit de atualização do álbum da Copa do Mundo. O pacote está em pré-venda no site oficial da fabricante por R$ 119,90, com entrega estimada para a segunda quinzena de julho.


Veja a classificação atualizada da Copa do Mundo


O kit inclui 120 novas figurinhas, sendo 118 de jogadores convocados que não estavam presentes no álbum original. Entre os destaques estão Neymar, da seleção brasileira, Neuer, da Alemanha, e Cubarsí, da Espanha. Cada página do álbum tem espaço para 20 figurinhas. Duas posições são reservadas para a foto oficial da seleção e para o escudo da equipe, restando 18 espaços destinados aos jogadores.


Da seleção feita pela própria Panini antes da convocação oficial, cinco jogadores acabaram fora da lista final. Éder Militão e Rodrygo, do Real Madrid, e Estêvão, do Chelsea, já eram ausências certas por conta de lesões sofridas, sem tempo hábil para recuperação antes do torneio. Já o goleiro Bento, do Al Nassr, e o atacante João Pedro, do Chelsea, chegaram a ser cotados para integrar o grupo, mas ficaram de fora da convocação.


Os 13 convocados por Carlo Ancelotti que já tinham figurinhas no álbum são o goleiro Alisson; os defensores Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley, cortado por lesão no último amistoso antes da Copa; os meias Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; e os atacantes Luiz Henrique, Vinicius Júnior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha.


Ficaram de fora do álbum os goleiros Ederson e Weverton; os defensores Alex Sandro, Léo Pereira, Bremer, Douglas Santos e Ibañez; os meias Danilo, Fabinho e Éderson, convocado após lesão de Wesley; e os atacantes Endrick, Igor Thiago, Rayan e Neymar.


A empresa já havia falado sobre a possibilidade de lançar novas figurinhas. Por meio de sua assessoria de imprensa, à época, afirmou que, "como em outras Copas, é possível que tenhamos o pack [pacote] de atualização".



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