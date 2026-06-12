Com figurinha de Neymar, Panini lança kit de atualização do álbum da Copa do Mundo

A editora Panini lançou nesta quinta-feira (11) o kit de atualização do álbum da Copa do Mundo. O pacote está em pré-venda no site oficial da fabricante por R$ 119,90, com entrega estimada para a segunda quinzena de julho.





Veja a classificação atualizada da Copa do Mundo





O kit inclui 120 novas figurinhas, sendo 118 de jogadores convocados que não estavam presentes no álbum original. Entre os destaques estão Neymar, da seleção brasileira, Neuer, da Alemanha, e Cubarsí, da Espanha. Cada página do álbum tem espaço para 20 figurinhas. Duas posições são reservadas para a foto oficial da seleção e para o escudo da equipe, restando 18 espaços destinados aos jogadores.





Da seleção feita pela própria Panini antes da convocação oficial, cinco jogadores acabaram fora da lista final. Éder Militão e Rodrygo, do Real Madrid, e Estêvão, do Chelsea, já eram ausências certas por conta de lesões sofridas, sem tempo hábil para recuperação antes do torneio. Já o goleiro Bento, do Al Nassr, e o atacante João Pedro, do Chelsea, chegaram a ser cotados para integrar o grupo, mas ficaram de fora da convocação.





Os 13 convocados por Carlo Ancelotti que já tinham figurinhas no álbum são o goleiro Alisson; os defensores Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo e Wesley, cortado por lesão no último amistoso antes da Copa; os meias Casemiro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães; e os atacantes Luiz Henrique, Vinicius Júnior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Raphinha.





Ficaram de fora do álbum os goleiros Ederson e Weverton; os defensores Alex Sandro, Léo Pereira, Bremer, Douglas Santos e Ibañez; os meias Danilo, Fabinho e Éderson, convocado após lesão de Wesley; e os atacantes Endrick, Igor Thiago, Rayan e Neymar.





A empresa já havia falado sobre a possibilidade de lançar novas figurinhas. Por meio de sua assessoria de imprensa, à época, afirmou que, "como em outras Copas, é possível que tenhamos o pack [pacote] de atualização".







