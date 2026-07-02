Até do Bruno Mars! Colecionador do ES reúne 40 mil discos de vinil e leva formato para festas e feiras

Para muita gente, ouvir música hoje em dia significa abrir um aplicativo de streaming e escolher uma playlist. Em outros casos, aproveitar um estilo clássico, para além da beleza do disco físico, também significa aproveitar mais a música.





Para o colecionador Bernardo Freitas Fonseca, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a experiência começa muito antes de a primeira faixa tocar: passa pela a escolha do disco, a limpeza do vinil, o ajuste da agulha no toca-discos e pelo ritual de apreciar um álbum do início ao fim.





Essa relação com a música acompanha Bernardo desde a infância e, ao longo dos anos, resultou em um acervo de aproximadamente 40 mil discos de vinil. Além de colecionar, ele também promove feiras e festas temáticas, nas quais discoteca exclusivamente com discos e busca aproximar o público, especialmente os mais jovens, desse formato analógico.