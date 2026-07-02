Laboratório do ES abre novas oportunidades de emprego

O Grupo Tommasi está com mais de 30 vagas de emprego abertas para o cargo de flebotomista, com postos na Grande Vitória e em Linhares. O profissional dessa especialidade realiza a coleta de materiais biológicos em laboratórios, hospitais, entre outros.





Para ingressar na área, é preciso ter formação de nível técnico em Análises Clínicas ou em Enfermagem. O mercado da saúde é um dos setores que mais crescem na economia, impulsionado pelo envelhecimento populacional e pela expansão da tecnologia. A carreira segue nessa forte expansão no Brasil, impulsionada pela demanda contínua em laboratórios e hospitais.