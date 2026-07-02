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Saúde

Laboratório do ES abre novas oportunidades de emprego

A maior oferta é para o cargo de flebotomista, além de postos em outras carreiras

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 14:22

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 jul 2026 às 14:22
Laboratório contrata profissionais de vários níveis de escolaridade
Laboratório contrata profissionais de vários níveis de escolaridade Lucas Aboudib / Divulgação

O Grupo Tommasi está com mais de 30 vagas de emprego abertas para o cargo de flebotomista, com postos na Grande Vitória e em Linhares. O profissional dessa especialidade realiza a coleta de materiais biológicos em laboratórios, hospitais, entre outros. 


Para ingressar na área, é preciso ter formação de nível técnico em Análises Clínicas ou em Enfermagem. O mercado da saúde é um dos setores que mais crescem na economia, impulsionado pelo envelhecimento populacional e pela expansão da tecnologia. A carreira segue nessa forte expansão no Brasil, impulsionada pela demanda contínua em laboratórios e hospitais.

Além das vagas para flebotomista, a empresa tem oportunidades para assistente contábil, assistente de relacionamento com o cliente, assistente financeiro, analista comercial, recepcionista, analista de marketing, técnico em segurança do trabalho, faturista, visitador, entre outros postos. 


Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira do Grupo Tommasi. Também é possível enviar o currículo para o WhatsApp (27) 99669-5717.

Além do salário, os profissionais terão como benefícios: assistência médica; assistência odontológica; convênio com farmácia; e vale-alimentação. 

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