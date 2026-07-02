Laboratório do ES abre novas oportunidades de emprego

O Grupo Tommasi está com mais de 30 vagas de emprego abertas para o cargo de flebotomista, com postos na Grande Vitória e em Linhares. O profissional dessa especialidade realiza a coleta de materiais biológicos em laboratórios, hospitais, entre outros.
Para ingressar na área, é preciso ter formação de nível técnico em Análises Clínicas ou em Enfermagem. O mercado da saúde é um dos setores que mais crescem na economia, impulsionado pelo envelhecimento populacional e pela expansão da tecnologia. A carreira segue nessa forte expansão no Brasil, impulsionada pela demanda contínua em laboratórios e hospitais.
Além das vagas para flebotomista, a empresa tem oportunidades para assistente contábil, assistente de relacionamento com o cliente, assistente financeiro, analista comercial, recepcionista, analista de marketing, técnico em segurança do trabalho, faturista, visitador, entre outros postos.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira do Grupo Tommasi. Também é possível enviar o currículo para o WhatsApp (27) 99669-5717.
Além do salário, os profissionais terão como benefícios: assistência médica; assistência odontológica; convênio com farmácia; e vale-alimentação.
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