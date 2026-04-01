Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imagem profissional

Veja quais são as oito mentiras mais contadas no currículo

Pressão, insegurança e desalinhamento entre expectativa e realidade fazem com que candidatos faltem com a verdade, entretanto atitude pode comprometer a credibilidade do profissional

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 11:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 abr 2026 às 11:11
Mentiras no currículo são percebidas durante entrevista
Mentiras no currículo são percebidas durante entrevista Crédito: Freepik
Inglês avançado que não sustenta duas perguntas. Domínio de uma determinada ferramenta, mas que nunca foi utilizado na prática. Facilidade para trabalhar em equipe, mas aprensenta histórico de conflitos. E, como mentira tem perna curta, é bom ficar atento para não ressaltar no currículo uma habilidade que não se possui, pois isso pode prejudicar a imagem profissional. 
Para a especialista em carreiras e em recrutamento e seleção de pessoas da Jobz RH, Luciana Roberty, a mentira não costuma surgir por má-fé isolada, mas sim como reflexo de pressão, insegurança e desalinhamento entre expectativa e realidade.
Mentiras do curriculo de Rede Gazeta
Segundo ela, os casos ocorrem por três motivos. O primeiro deles é a necessidade de aprovação, pois há uma percepção equivocada de que existe um perfil ideal que precisa ser atendido.
“O candidato, então, ajusta seu discurso para se encaixar na vaga, mesmo que isso signifique distorcer sua experiência”, complementa.
Outra razão está relacionada à insegurança sobre a própria trajetória. Luciana Roberty comenta que isso ocorre quando profissionais que não reconhecem seus pontos fortes ou não sabem comunicar suas vivências tendem a “inflar” competências como forma de compensação.
Por fim, o terceiro motivo está relacionado à pressão por resultado imediato. Isso acontece quando, em cenários de urgência financeira ou de transição de carreira, a prioridade deixa de ser o encaixe correto e passa a ser a conquista da vaga a qualquer custo.
A especialista explica que, para um entrevistador identificar inconsistências, é necessário ressaltar que um processo seletivo bem conduzido não depende de intuição, mas de um método consistente e comprovado.
A identificação de possíveis distorções ocorre, principalmente, por meio do aprofundamento com base em evidências. É possível solicitar exemplos, como: ‘Me conte uma situação em que você aplicou isso’ ou ‘Qual foi o resultado?’. Discursos genéricos tendem a se fragilizar quando confrontados com a necessidade de detalhamento
Luciana Roberty - Especialista em carreira
A ausência de veracidade também pode ser identificada por meio da análise da coerência narrativa durante a entrevista. Ou seja, a observação não está apenas no conteúdo, mas na consistência ao longo da conversa. A especialista observa que mudanças de versão, lacunas ou respostas vagas indicam desalinhamento.
“Os recrutadores também fazem uma leitura comportamental. Sem caráter acusatório, observamos o nível de segurança do candidato ao falar, o tempo de resposta, o nível de clareza e a congruência entre fala e comportamento. Não se trata de pegar o candidato na mentira, mas de entender a veracidade e a maturidade do discurso”, comenta Luciana.
É importante ressaltar que a mentira, no processo seletivo, compromete o principal ativo de um profissional: a credibilidade. A especialista destaca que, mais do que impactar a contratação, a falta de transparência pode gerar desalinhamento de expectativas, baixa performance e, consequentemente, desligamentos precoces.
“Do ponto de vista estratégico, tanto para empresas quanto para candidatos, o objetivo não deve ser apenas passar na entrevista, mas garantir aderência real entre perfil, cultura e desafio. É isso que sustenta relações profissionais consistentes e resultados de longo prazo”, salienta Luciana Roberty.

LEIA MAIS SOBRE MERCADO DE TRABALHO

Quais são os casos em que o trabalhador tem estabilidade no emprego? Entenda

Funcionário que sofre acidente indo para o trabalho tem direito à estabilidade? Entenda

Saiba se doença relacionada ao trabalho dá direito à estabilidade

Soft skills: o que são as habilidades que todo profissional precisa ter

8 erros no currículo que podem comprometer sua vaga de emprego

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

curriculo Mercado de trabalho Empregos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas
Incêndio atinge imóvel no trevo da Ilha da Luz em Cachoeiro de Itapemirim
Incêndio atinge imóvel no Trevo da Ilha da Luz, em Cachoeiro
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados