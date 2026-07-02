A história da saúde mental no ES merece ser contada por inteiro

A decisão teve custos políticos e administrativos, mas preservou condições fundamentais para que a transformação da instituição pudesse acontecer nos anos seguintes.





Escrevemos este artigo porque participamos diretamente dessa transformação. Tivemos a responsabilidade de conduzir, ao lado de uma equipe técnica altamente qualificada, uma das mais importantes mudanças da política pública de saúde mental do Espírito Santo. Justamente por termos vivido essa história, acreditamos que ela precisa ser contada por inteiro.





A transformação do Hospital Adauto Botelho no Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC) não foi obra de uma única pessoa nem resultado de uma decisão isolada. Foi construída ao longo de anos, envolvendo profissionais de saúde, usuários, familiares, gestores públicos e representantes da reforma psiquiátrica, em diálogo permanente com a Política Nacional de Saúde Mental e com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).





Esse processo de transformação foi conduzido durante os governos de Paulo Hartung, período em que a Secretaria de Estado da Saúde assumiu, com muita responsabilidade, a reestruturação da política de saúde mental.





Houve planejamento, decisões administrativas, investimento público e o compromisso de construir um modelo de atenção mais humanizado, integrado à rede de cuidados e alinhado às diretrizes nacionais.





Também foi fruto do trabalho comprometido de uma equipe que assumiu esse desafio com coragem e responsabilidade. Ao nosso lado, tiveram papel decisivo Hugo Guangiroli e Enrielton Chaves, além de muitos outros servidores, técnicos e profissionais da saúde que dedicaram conhecimento e esforço para transformar uma estrutura historicamente marcada pelo modelo manicomial em uma rede mais humana, moderna e acolhedora.





Na mesma direção, avançamos no processo de desospitalização dos moradores do hospital. Foram implantadas duas unidades pré-lares dentro do HAB e inauguradas cinco residências terapêuticas em Cariacica, aproximando a assistência das diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental e fortalecendo a construção da Rede de Atenção Psicossocial.





Essa mudança dialogava com experiências anteriores, como a psiquiatria comunitária, que contribuiu para a criação do CAPS Moxuara, e reforçava uma compreensão importante: substituir estruturas físicas não basta. Sem mudanças nas práticas de cuidado, novas instituições podem reproduzir antigos modelos de exclusão.





A criação oficial do Hospital Estadual de Atenção Clínica, em 7 de maio de 2010, buscou responder a uma lacuna existente na rede pública. Embora a política nacional previsse o atendimento de pessoas com sofrimento mental agudo em enfermarias de hospitais gerais, essa diretriz ainda não estava plenamente implantada. O HEAC nasceu justamente como uma resposta concreta a esse desafio.





Por isso, sua criação não representou apenas uma mudança de nome. Representou uma nova concepção de cuidado, construída de forma coletiva, responsável e comprometida com uma assistência mais humana e integrada.





Nossa principal ressalva ao documentário está na forma como essa trajetória pode ser compreendida pelo público. Ao narrar a história do Adauto Botelho e do HEAC, a obra pode levar à interpretação de que essa transformação ocorreu apenas a partir de 2019. Essa leitura acaba deixando em segundo plano processos iniciados muitos anos antes, bem como o trabalho de inúmeras pessoas que contribuíram para essa mudança.