Documentário resgata história de famoso hospital psiquiátrico do ES

Considerado por décadas um dos símbolos da política manicomial no Espírito Santo, o antigo Hospital Adauto Botelho teve sua trajetória marcada por histórias de abandono, confinamento e violações de direitos humanos. Agora, essa memória ganha as telas no documentário “Adauto”, lançado na última segunda-feira (22), buscando preservar relatos do passado e mostrar a transformação da unidade ao longo dos anos.





A produção, dirigida pela pesquisadora e professora Elda Bussinguer, apresenta a história do hospital desde os períodos em que funcionava como instituição psiquiátrica até sua mudança para o atual Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC). O documentário reúne depoimentos de pessoas que viveram diferentes momentos da unidade, entre ex-servidores, gestores, pesquisadores e pessoas ligadas à luta antimanicomial.





Segundo Elda, a ideia de produzir o documentário era antiga. Pesquisadora da área de direitos humanos, ela acompanhava há anos os debates sobre saúde mental e a reforma psiquiátrica brasileira. O projeto ganhou força após um convite do governo estadual para desenvolver a obra.