Quer divulgar seu evento? Veja como cadastrar na Agenda HZ

Você já sabe que a Agenda HZ reúne o melhor da programação cultural do Espírito Santo. Shows, festivais, peças de teatro, exposições, eventos infantis e muitas outras atrações estão reunidos em um só lugar para ajudar você a planejar os momentos de lazer.
E agora, a Agenda HZ ganha uma novidade: a participação dos leitores. Com a nova função "Sugerir Evento", qualquer pessoa pode cadastrar, de forma rápida e prática, um evento cultural para integrar a programação. Basta clicar no botão disponível no lado direito da tela e preencher um formulário que leva menos de cinco minutos.
No cadastro, será necessário informar o nome do evento, as datas de início e término, os dias de funcionamento (caso aconteça em mais de um dia da semana), o horário, a categoria da atração (como festival, música ao vivo, show, teatro ou exposição), o valor do ingresso, o endereço completo e uma breve descrição. Depois, é só clicar em "Enviar sugestão".
Antes de fazer o cadastro, lembre-se de criar um login no site. Após o envio, o evento passará por um processo de análise e aprovação antes de ser publicado na Agenda HZ.
Fique por dentro de tudo que acontece na cidade
Shows, festivais, teatro, esporte e muito mais — a programação completa de eventos no Espírito Santo.
Importante:
Seja a sua roda de samba favorita, a exposição de arte do seu bairro, aquele karaokê que movimenta as noites da cidade ou qualquer outra atração cultural, sua indicação pode ajudar a tornar a Agenda HZ ainda mais completa. A ideia é reunir opções de entretenimento para todos os gostos, valorizando eventos, espaços e experiências espalhados por todo o Espírito Santo.