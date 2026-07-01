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Quer divulgar seu evento? Veja como cadastrar na Agenda HZ

Agora seu evento também poderá fazer parte da nossa programação capixaba
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 16:56

Capixabas também podem cadastrar seu evento na Agenda HZ
Capixabas também podem cadastrar seu evento na Agenda HZ

Você já sabe que a Agenda HZ reúne o melhor da programação cultural do Espírito Santo. Shows, festivais, peças de teatro, exposições, eventos infantis e muitas outras atrações estão reunidos em um só lugar para ajudar você a planejar os momentos de lazer.


E agora, a Agenda HZ ganha uma novidade: a participação dos leitores. Com a nova função "Sugerir Evento", qualquer pessoa pode cadastrar, de forma rápida e prática, um evento cultural para integrar a programação. Basta clicar no botão disponível no lado direito da tela e preencher um formulário que leva menos de cinco minutos.


No cadastro, será necessário informar o nome do evento, as datas de início e término, os dias de funcionamento (caso aconteça em mais de um dia da semana), o horário, a categoria da atração (como festival, música ao vivo, show, teatro ou exposição), o valor do ingresso, o endereço completo e uma breve descrição. Depois, é só clicar em "Enviar sugestão".


Antes de fazer o cadastro, lembre-se de criar um login no site. Após o envio, o evento passará por um processo de análise e aprovação antes de ser publicado na Agenda HZ.

Clique neste link (ou em "Ver Agenda") para sugerir seu evento
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Importante:

Vale destacar que a sugestão é destinada exclusivamente à Agenda HZ. O envio do evento não garante divulgação em outros canais do time de entretenimento, como reportagens no portal ou publicações nas redes sociais.

Seja a sua roda de samba favorita, a exposição de arte do seu bairro, aquele karaokê que movimenta as noites da cidade ou qualquer outra atração cultural, sua indicação pode ajudar a tornar a Agenda HZ ainda mais completa. A ideia é reunir opções de entretenimento para todos os gostos, valorizando eventos, espaços e experiências espalhados por todo o Espírito Santo.

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