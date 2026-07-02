Sonho de ser mãe levou adolescente a desaparecer com bebê por dias no ES

A Polícia Civil conseguiu localizar uma adolescente de 14 anos que havia desaparecido com o irmão dela, de um ano e oito meses, desde o dia 26 de junho. Segundo a corporação, a jovem tinha levado o bebê da casa onde morava, em Cariacica, pois sonhava em ser mãe.





Os dois foram encontrados em uma casa em Jacaraípe, na Serra, na última terça-feira (30). Os detalhes do caso foram divulgados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (2).





De acordo com o chefe da Divisão Especializada da Região Metropolitana (DIV-DRM), delegado Leonardo Ávila, a menina tinha um desejo pela maternidade, embora seja tão jovem.





“Foi a motivação que ela nos trouxe, e nós identificamos essa situação nas investigações após ouvir familiares, ex-namorado, vizinhos, moradores da região dela. Ela apresentava essa criança como se fosse filho biológico. Ela postou em redes sociais que era filho dela”, detalhou Ávila.





Ainda de acordo com o chefe da DIV-DRM, pessoas próximas contaram de um episódio em que a adolescente ficou frustrada após fazer um teste de gravidez com resultado negativo.