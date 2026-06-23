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Homicídio qualificado

Traficante é condenado por morte de criança, 26 anos após crime em Vitória

Weverson Lopes dos Santos, de 4 anos, morreu vítima de uma bala perdida, ao sair com o pai para comprar um brinquedo

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 17:39

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 jun 2026 às 17:39
Weverson dos Santos foi morto por bala perdida, em novembro de 2000, no bairro Consolação, em Vitória Acervo familiar

Quase 26 anos após a morte de uma criança no bairro Consolação, em Vitória, Jucelino Vieira Arruda foi condenado a 27 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão pelo crime. Weverson Lopes dos Santos tinha quatro anos quando foi baleado no meio da rua, em  novembro de 2000, e não resistiu. 


A pena pelo homicídio qualificado, com recurso que dificultou a defesa da vítima, deverá ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. Na sentença, foram considerados como agravantes culpabilidade elevada, maus antecedentes, conduta social de Jucelino, além das circunstâncias e consequências do crime.


Como não existia previsão legal à época dos fatos, não houve aumento da pena pela vítima ser menor de 14 anos e também não foi fixada indenização mínima no processo penal.

Relembre o crime

Manifestantes pediram justiça após a morte do menino Weverson Lopes dos Santos Arquivo Rede Gazeta

A criança estava na rua com o pai, indo comprar um brinquedo, quando foi atingida por uma bala perdida, que era destinada a um rival de Jucelino no tráfico de drogas. A morte causou grande comoção e motivou manifestações no bairro, com pedidos de justiça. 


Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Juarez Lopes, pai do menino, relembrou os momentos antes do crime.


“Eu estava descendo para a feira, indo tomar um caldo de cana, e ele me pediu um violãozinho também e veio a acontecer esse episódio que marcou toda a minha vida. São muitos anos (de espera). Quase 26 anos, mas espero que a justiça seja feita.”


A demora tamém foi sentida por Diana Rodrigues dos Santos, mãe de Weverson. “É muito tempo, muita dor. Fiquei depressiva, (ainda hoje) tomo vários remédios. Dói até hoje. É uma coisa que a gente nunca esquece e não deseja para ninguém. Não tem como esquecer.”


O promotor Leonardo Augusto Cézar explicou que a demora para que o julgamento ocorresse foi derivada da própria investigação, que demorou, inclusive, porque houve um equívoco no processo, por haver outra pessoa com o mesmo nome do acusado. 


O homem apontado inicialmente não foi reconhecido pelo pai da vítima, que hoje teria 30 anos se estivesse viva, e o processo acabou suspenso por alguns anos, até Jucelino ser preso, no Estado do Rio de Janeiro, em 2023, por outros crimes, sendo então reconhecido como o responsável pela morte de Weverson. 

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