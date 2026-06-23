Traficante é condenado por morte de criança, 26 anos após crime em Vitória

A criança estava na rua com o pai, indo comprar um brinquedo, quando foi atingida por uma bala perdida, que era destinada a um rival de Jucelino no tráfico de drogas. A morte causou grande comoção e motivou manifestações no bairro, com pedidos de justiça.





Em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Juarez Lopes, pai do menino, relembrou os momentos antes do crime.





“Eu estava descendo para a feira, indo tomar um caldo de cana, e ele me pediu um violãozinho também e veio a acontecer esse episódio que marcou toda a minha vida. São muitos anos (de espera). Quase 26 anos, mas espero que a justiça seja feita.”





A demora tamém foi sentida por Diana Rodrigues dos Santos, mãe de Weverson. “É muito tempo, muita dor. Fiquei depressiva, (ainda hoje) tomo vários remédios. Dói até hoje. É uma coisa que a gente nunca esquece e não deseja para ninguém. Não tem como esquecer.”





O promotor Leonardo Augusto Cézar explicou que a demora para que o julgamento ocorresse foi derivada da própria investigação, que demorou, inclusive, porque houve um equívoco no processo, por haver outra pessoa com o mesmo nome do acusado.





O homem apontado inicialmente não foi reconhecido pelo pai da vítima, que hoje teria 30 anos se estivesse viva, e o processo acabou suspenso por alguns anos, até Jucelino ser preso, no Estado do Rio de Janeiro, em 2023, por outros crimes, sendo então reconhecido como o responsável pela morte de Weverson.