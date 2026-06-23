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Atropelamento em Cariacica

Polícia divulga foto de motorista foragido após morte de representante comercial no ES

Homem foi identificado como Alexandre Alves Serafim, de 52 anos; já existe um mandado de prisão preventiva contra ele

Publicado em 23 de Junho de 2026 às 11:04

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

23 jun 2026 às 11:04
Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, procurado por atropelamento com morte em Cariacica
Alexandre Alves Serafim, procurado por atropelamento com morte Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil divulgou a imagem de Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, investigado por atropelar o representante comercial Leonardo Dassie de Sá, de 49 anos, em Bela Aurora, Cariacica, no último dia 7. A vítima chegou a ficar internada, mas não resistiu


Segundo a Polícia Civil, já existe um mandado de prisão preventiva contra Alexandre, além de mandados de busca e apreensão. Agentes da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) foram atrás do investigado na manhã desta terça-feira (23), na casa dele, em Bela Aurora, e em um frigorífico, em Porto de Cariacica, mas o homem não foi localizado. 

Leonardo de Sal, representante comercial
Leonardo Dassie de Sá, de 49 anos, morreu após ser atropelado em Cariacica Crédito: Acervo Pessoal

O titular da DDT, delegado Maurício Gonçalves, pediu ajuda da população para a localização de Alexandre. "As investigações avançaram e resultaram na expedição do mandado de prisão preventiva. Realizamos diligências para cumprir a ordem judicial, mas ele não foi localizado. Contamos com o apoio da população para que qualquer informação sobre seu paradeiro seja repassada de forma anônima às autoridades", afirmou o delegado.


Informações podem ser compartilhadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181 ou no WhatsApp, pelo (27) 99253-8181, além do site disquedenuncia181.es.gov.br.

Atropelamento foi gravado por câmeras

Leonardo havia trabalhado como garçom em uma lanchonete na noite de 6 de junho. Por volta de 1h27 de 7 de junho, ao deixar o estabelecimento, foi atingido por um carro que trafegava na contramão da via (veja acima). Com a força do impacto, a vítima foi arremessada cerca de 10 metros e bateu a cabeça em um meio-fio.


Segundo testemunhas, o condutor do carro demonstrou preocupação apenas com os danos causados ao veículo. Depois, ele fugiu do local. No último dia 12, Alexandre chegou a depor da DDT, mas na ocasião foi liberado, já que não havia mandado de prisão contra ele. 

O que diz a defesa

O advogado Rafael Almeida, que faz a defesa do investigado, afirmou que o cliente deve se apresentar às autoridades ainda nesta terça-feira (23) para o cumprimento da decisão judicial. 


O profissional afirmou ter recebido a decisão com surpresa, alegando que Alexandre sempre colaborou com a investigação. Almeida acrescentou ainda que o cliente não havia sido localizado anteriormente devido ao forte abalo emocional em decorrência do acidente.

A defesa | Na íntegra

A defesa técnica do investigado informa que, desde o primeiro momento em que tomou conhecimento da investigação, adotou postura de absoluta colaboração com as autoridades.

Antes mesmo de qualquer medida coercitiva, o investigado compareceu espontaneamente, acompanhado de seu advogado, à Delegacia de Delitos de Trânsito, ocasião em que foi informado pela Autoridade Policial de que seria formalmente intimado para prestar esclarecimentos. Na mesma oportunidade, a defesa deu-se por intimada do ato.

Em seguida, o investigado compareceu na data designada e prestou todos os esclarecimentos solicitados no âmbito do inquérito policial, colocando-se integralmente à disposição da investigação.

Ao término do depoimento, a defesa consignou expressamente à Autoridade Policial que o investigado permaneceria à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizessem necessários e que, caso fosse entendida necessária a decretação de sua prisão, ele se apresentaria voluntariamente, sem qualquer necessidade de diligências ou emprego de força policial.

Por essa razão, a defesa recebeu com surpresa a notícia da decretação da prisão preventiva.

Esclarece, ainda, que o investigado não se encontra em sua residência nem em seu local de trabalho em razão da extrema recenticidade dos fatos, do forte abalo emocional vivenciado e por residir nas proximidades do local do acidente, circunstâncias que o impediram de retomar sua rotina.

O investigado permanece à disposição da Justiça e se apresentará espontaneamente às autoridades nas próximas horas para o cumprimento da decisão judicial.

A defesa, respeitando a decisão proferida, entende que a medida cautelar extrema mostra-se desnecessária diante da conduta colaborativa adotada pelo investigado desde o início da apuração, circunstância que será oportunamente submetida à apreciação do Poder Judiciário pelos meios processuais cabíveis.

Rafael Almeida - Advogado

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