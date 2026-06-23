Polícia divulga foto de motorista foragido após morte de representante comercial no ES

A defesa técnica do investigado informa que, desde o primeiro momento em que tomou conhecimento da investigação, adotou postura de absoluta colaboração com as autoridades.





Antes mesmo de qualquer medida coercitiva, o investigado compareceu espontaneamente, acompanhado de seu advogado, à Delegacia de Delitos de Trânsito, ocasião em que foi informado pela Autoridade Policial de que seria formalmente intimado para prestar esclarecimentos. Na mesma oportunidade, a defesa deu-se por intimada do ato.





Em seguida, o investigado compareceu na data designada e prestou todos os esclarecimentos solicitados no âmbito do inquérito policial, colocando-se integralmente à disposição da investigação.





Ao término do depoimento, a defesa consignou expressamente à Autoridade Policial que o investigado permaneceria à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizessem necessários e que, caso fosse entendida necessária a decretação de sua prisão, ele se apresentaria voluntariamente, sem qualquer necessidade de diligências ou emprego de força policial.





Por essa razão, a defesa recebeu com surpresa a notícia da decretação da prisão preventiva.





Esclarece, ainda, que o investigado não se encontra em sua residência nem em seu local de trabalho em razão da extrema recenticidade dos fatos, do forte abalo emocional vivenciado e por residir nas proximidades do local do acidente, circunstâncias que o impediram de retomar sua rotina.





O investigado permanece à disposição da Justiça e se apresentará espontaneamente às autoridades nas próximas horas para o cumprimento da decisão judicial.





A defesa, respeitando a decisão proferida, entende que a medida cautelar extrema mostra-se desnecessária diante da conduta colaborativa adotada pelo investigado desde o início da apuração, circunstância que será oportunamente submetida à apreciação do Poder Judiciário pelos meios processuais cabíveis.





Rafael Almeida - Advogado