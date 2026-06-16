Morre representante comercial atropelado ao sair de lanchonete em Cariacica

Segundo testemunhas, o motorista deixou o local sem prestar socorro. Posteriormente, ele foi identificado pela Polícia Civil e intimado a prestar depoimento na Divisão Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), em Vitória, na última sexta-feira (12).





O nome do motorista não foi divulgado oficialmente. No entanto, o repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, apurou que se trata de Alexandre Alves Serafim.





A corporação informou que o investigado foi ouvido e liberado, já que não havia situação de flagrante nem mandado de prisão contra ele.





"Não houve apresentação espontânea do investigado. Após sua identificação, ele foi devidamente intimado para comparecer à unidade policial e prestar interrogatório e apresentou sua versão dos fatos", explicou a corporação.





O advogado Rafael Almeida, responsável pela defesa do motorista, afirmou que esteve na delegacia no dia 11 de junho para apresentar o cliente espontaneamente, mas foi informado de que os dados do investigado já constavam nos autos e que ele seria intimado.





"Ele foi ouvido, colaborou com a apuração e permanece à disposição para todos os atos que se fizerem necessários", destacou.