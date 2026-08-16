Eclipse abriu um novo ciclo: veja quais signos podem sentir mais a energia de mudança

Para Escorpião, o eclipse poderá trazer mudanças importantes relacionadas à vida profissional, à posição social e aos objetivos de longo prazo. Poderá ser um período de questionamentos sobre o caminho que o nativo escolheu e sobre aquilo que deseja conquistar nos próximos anos. Algumas pessoas poderão sentir vontade de mudar de carreira, assumir novas responsabilidades ou abandonar uma meta que deixou de fazer sentido.