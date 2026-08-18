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Cidadania

Mutirão oferece 100 vagas para emissão da nova identidade em Vitória

Atendimento será realizado neste sábado (22), em São Benedito; interessados devem levar certidão original de nascimento ou casamento

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 20:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2026 às 20:36

Cem vagas para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) serão disponibilizadas durante um mutirão no bairro São Benedito, em Vitória, neste sábado (22). O atendimento será realizado das 9h às 13h e estará disponível para pessoas com mais de 12 anos.


Segundo a Prefeitura de Vitória, os interessados em emitir o documento deverão apresentar a certidão original de nascimento ou de casamento. A fotografia será feita no próprio local.


A emissão da identidade faz parte do Vitória com Você, que reunirá mais de 40 serviços gratuitos na Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral Paulo Roberto Vieira Gomes, localizada na Rua Tenente Setúbal, número 490. Dependendo do serviço procurado, não será necessário agendamento.


Entre os atendimentos disponíveis estão serviços do Procon Vitória, encaminhamento para vagas de emprego pelo Sine, orientações sobre cursos de qualificação profissional, regularização de documentos, programas habitacionais e formalização como Microempreendedor Individual (MEI). Também haverá atendimento jurídico e atividades de educação ambiental.


Na área da saúde, os moradores poderão atualizar a carteira de vacinação, realizar testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e hepatites, além de receber orientações sobre saúde bucal e prevenção às arboviroses.


As mulheres terão acesso aos serviços da Casa Rosa e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv). Também haverá distribuição gratuita de absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio do programa Dignidade Menstrual.


A programação ainda inclui o Cabide Solidário, com roupas, calçados e acessórios, além de cadastro para castração de animais, vacinação antirrábica, orientações veterinárias e informações sobre guarda responsável. 

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