Leilão arrecada doações para crianças do Instituto Tkare em Vitória

O Iate Clube do ES foi palco de uma noite especial de solidariedade com a realização do 2º Leilão do Instituto Tkare, que reuniu empresários, empresas apoiadoras e convidados em torno de uma causa urgente: o combate à subnutrição infantil. A anfitriã foi a presidente do instituto, a empresária Celina Lievori e suas embaixadoras.
O momento mais aguardado da noite esteve o talk de Pedro Lourenço, fundador da rede Supermercados BH e proprietário da SAF do Cruzeiro, que compartilhou sua trajetória e experiências com os convidados.
No leilão, o futebol também entrou em campo - e com grande valor. Uma camisa do Cruzeiro, autografada pelo elenco, foi disputada e acabou arrematada por R$ 40 mil, em um dos momentos de maior destaque da noite.
A experiência gastronômica ficou por conta do Buffet Toledo, com mesa de entrada assinada por Marlene Libardi. Para acompanhar, chope da Cervejaria Teresense e vinhos da Uaine. Os registros da noite ficaram a cargo de Lucas Santos, Broedel Filmes e Amartti Fotografia. Tudo sob a coordenação cuidadosa de Carla Brunelli.
Líder no ES
Sal Globo é destaque entre cariocas e mineiros
Líder no mercado capixaba, a marca Sal Globo foi um dos destaques no Top Marcas Varejo de Vizinhança 2026, levantamento nacional divulgado pela Revista Distribuição – uma das principais publicações do mercado atacadista e distribuidor do país. A pesquisa trouxe a Sal Globo na 2ª colocação na categoria sal no recorte que reúne Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O ranking é baseado no desempenho de vendas das marcas nos estabelecimentos pesquisados. Esse resultado se soma à posição de liderança consolidada da Sal Globo no Espírito Santo, onde a marca conquista todo ano o 1º lugar na pesquisa Recall de Marcas, realizada pela Rede Gazeta.
Show
Luan Santana vem aí!
Os fãs de Luan Santana já estão na expectativa para o show “Registro Histórico”, que chega ao Espírito Santo no dia 17 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Além de reunir sucessos dos 19 anos de carreira do cantor, o espetáculo chama atenção pela produção, que inclui palco, cenografia, iluminação e uma extensa passarela. A turnê já passou por outras cidades brasileiras e agora desembarca no Estado para uma noite de música e memórias.
Dança e reencontro
Bazar das Abelhinhas Acacci
Peças artesanais de cama, mesa, banho e acessórios produzidas com dedicação, criatividade e solidariedade estarão reunidas no “Bazar das Abelhinhas da Acacci” que acontece nos dias 7 e 8 de outubro, das 9h às 18h, no Centro da Praia Shopping, que A iniciativa reúne trabalhos produzidos pelas voluntárias do grupo “Abelhinhas da Acacci”, que contribuem para a sustentabilidade das ações desenvolvidas pela instituição.
Cinema
Saiu a lista dos curtas que vão encantar centenas de estudantes capixabas no 26º Festivalzinho de Cinema de Vitória. Sob curadoria de Rosemeri Barbosa, 11 filmes de nove estados foram selecionados para a mostra competitiva, que acontece de 19 a 23 de outubro no Cine Metrópolis (Ufes), com patrocínio da EDP, através da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Entre os destaques, animações e ficções como o capixaba Quinn, de Arthur Felipe Fiel, e Alma de Graveto, com trilha sonora assinada por Zeca Baleiro. Fora de competição, o público infantil ainda assistirá ao longa de bonecos Folclórica, de Rodrigo Aragão, homenageado capixaba no último Festival de Cinema de Vitória.
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