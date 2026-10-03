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Renata Rasseli

Leilão arrecada doações para crianças do Instituto Tkare em Vitória

Durante o evento, Pedro Lourenço, fundador da rede Supermercados BH e proprietário da SAF do Cruzeiro, compartilhou sua trajetória e experiências com os convidados

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 04:00

Publicado em 

03 out 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Leilão Beneficente Instituto Tkare
As embaixadoras do Instituto Tkare em noite do Leilão Beneficente, no Iate Clube do Espírito Santo. Luisa Marchetti

O Iate Clube do ES foi palco de uma noite especial de solidariedade com a realização do 2º Leilão do Instituto Tkare, que reuniu empresários, empresas apoiadoras e convidados em torno de uma causa urgente: o combate à subnutrição infantil. A anfitriã foi a presidente do instituto, a empresária Celina Lievori e suas embaixadoras. 


O momento mais aguardado da noite esteve o talk de Pedro Lourenço, fundador da rede Supermercados BH e proprietário da SAF do Cruzeiro, que compartilhou sua trajetória e experiências com os convidados.


No leilão, o futebol também entrou em campo -  e com grande valor. Uma camisa do Cruzeiro, autografada pelo elenco, foi disputada e acabou arrematada por R$ 40 mil, em um dos momentos de maior destaque da noite. 


A experiência gastronômica ficou por conta do Buffet Toledo, com mesa de entrada assinada por Marlene Libardi. Para acompanhar, chope da Cervejaria Teresense e vinhos da Uaine. Os registros da noite ficaram a cargo de Lucas Santos, Broedel Filmes e Amartti FotografiaTudo sob a coordenação cuidadosa de Carla Brunelli. 

Fórum
Anderson Abreu, Sidemar Acosta e Alexandre Billot
Anderson Abreu, Sidemar Acosta e Alexandre Billot: no 1º Fórum de Desenvolvimento Econômico do LIDE, que reuniu empresários e representantes de importantes players da infraestrutura logística e portuária capixaba, na Fucape.  Fabrício Saiter

Líder no ES

Sal Globo é destaque entre cariocas e mineiros

Líder no mercado capixaba, a marca Sal Globo foi um dos destaques no Top Marcas Varejo de Vizinhança 2026, levantamento nacional divulgado pela Revista Distribuição – uma das principais publicações do mercado atacadista e distribuidor do país. A pesquisa trouxe a Sal Globo na  2ª colocação na categoria sal no recorte que reúne Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O ranking é baseado no desempenho de vendas das marcas nos estabelecimentos pesquisados. Esse resultado se soma à posição de liderança consolidada da Sal Globo no Espírito Santo, onde a marca conquista todo ano o 1º lugar na pesquisa Recall de Marcas, realizada pela Rede Gazeta.

Mundo dos casamentos
Jacque Bueno, Carol Portes, Fabíola Sampaio, Karla Bautz, Dilla Cipriano e Samanta Teixeira
Jacque Bueno, Carol Portes, Fabíola Sampaio, Karla Bautz, Dilla Cipriano e Samanta Teixeira na 1ª edição do "Onde o Amor Ganha Forma", evento que reuniu noivas, personalidades da mídia e fornecedores do setor de casamentos. A programação, realizada no Niyama Hill, em Vila Velha, foi idealizada por Fabíola para marcar a nova fase da decoradora no universo das festas de casamento.  Thaissa Vieira

Show

Luan Santana vem aí!

Os fãs de Luan Santana já estão na expectativa para o show “Registro Histórico”, que chega ao Espírito Santo no dia 17 de outubro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Além de reunir sucessos dos 19 anos de carreira do cantor, o espetáculo chama atenção pela produção, que inclui palco, cenografia, iluminação e uma extensa passarela. A turnê já passou por outras cidades brasileiras e agora desembarca no Estado para uma noite de música e memórias.

Dia da Secretária
Cristina Zoppi gerente financeira, Valdecir e as duas secretarias Vitória Souza e Julia Martinho
Cristina Zoppi, o empresário Valdecir Torezani, Vitória Souza e Julia Martinho: celebrando o Dia da Secretária, na Fazenda Miguel.  Cloves Louzada
Aracruz em pauta
A ABR Brasil reúne convidados no próximo dia 6 de outubro, terça-feira, para o Conexão Aracruz, no Cerimonial Fest Palace, no Morada Park. A proposta é uma noite de networking e debate sobre os rumos da cidade, com coquetel preparado especialmente para a ocasião. O encontro marca a presença do grupo no mercado imobiliário. Com a palavra, Alexandre Schubert, presidente da ADEMI-ES, e Laryssa Viale Baroni, secretária municipal da SEMDUR, que dividem o palco na palestra "O Futuro de Aracruz".

Dança e reencontro
O coreógrafos e bailarinos Liliane Cunha, Tadeu Schneider, Bianca Corteletti, Carolina Aguiar, Jeremias Schaydegger e Marcos Pitanga voltam ao palco em “Sinfonia de Nenikekamen”, espetáculo que reúne intérpretes da primeira formação da Cia. de Dança Mitzi Marzzuti. O reencontro acontece no Theatro Carlos Gomes, de 8 a 11 de outubro, e transforma quatro décadas de trajetória na dança em uma reflexão sobre envelhecimento, permanência e etarismo na cena artística. 

Bazar das Abelhinhas Acacci

Peças artesanais de cama, mesa, banho e acessórios produzidas com dedicação, criatividade e solidariedade estarão reunidas no “Bazar das Abelhinhas da Acacci” que acontece nos dias 7 e 8 de outubro, das 9h às 18h, no Centro da Praia Shopping, que A iniciativa reúne trabalhos produzidos pelas voluntárias do grupo “Abelhinhas da Acacci”, que contribuem para a sustentabilidade das ações desenvolvidas pela instituição. 


Cinema

Saiu a lista dos curtas que vão encantar centenas de estudantes capixabas no 26º Festivalzinho de Cinema de Vitória. Sob curadoria de Rosemeri Barbosa, 11 filmes de nove estados foram selecionados para a mostra competitiva, que acontece de 19 a 23 de outubro no Cine Metrópolis (Ufes), com patrocínio da EDP, através da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Entre os destaques, animações e ficções como o capixaba Quinn, de Arthur Felipe Fiel, e Alma de Graveto, com trilha sonora assinada por Zeca Baleiro. Fora de competição, o público infantil ainda assistirá ao longa de bonecos Folclórica, de Rodrigo Aragão, homenageado capixaba no último Festival de Cinema de Vitória.

Outubro Rosa
Rose Dadalto e Márcia Gabriella Barros
Rose Dadalto prestigiou Márcia Gabriella Barros que foi madrinha da Loja Afecc Outubro Rosa, no Shopping Vitória. Divulgação

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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