Leilão arrecada doações para crianças do Instituto Tkare em Vitória

O Iate Clube do ES foi palco de uma noite especial de solidariedade com a realização do 2º Leilão do Instituto Tkare, que reuniu empresários, empresas apoiadoras e convidados em torno de uma causa urgente: o combate à subnutrição infantil. A anfitriã foi a presidente do instituto, a empresária Celina Lievori e suas embaixadoras.





O momento mais aguardado da noite esteve o talk de Pedro Lourenço, fundador da rede Supermercados BH e proprietário da SAF do Cruzeiro, que compartilhou sua trajetória e experiências com os convidados.





No leilão, o futebol também entrou em campo - e com grande valor. Uma camisa do Cruzeiro, autografada pelo elenco, foi disputada e acabou arrematada por R$ 40 mil, em um dos momentos de maior destaque da noite.





A experiência gastronômica ficou por conta do Buffet Toledo, com mesa de entrada assinada por Marlene Libardi. Para acompanhar, chope da Cervejaria Teresense e vinhos da Uaine. Os registros da noite ficaram a cargo de Lucas Santos, Broedel Filmes e Amartti Fotografia. Tudo sob a coordenação cuidadosa de Carla Brunelli.