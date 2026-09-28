Patricia Tristão celebra aniversário com festa em Vitória

Morando na Califórnia, no EUA, e de passagem por Vitória, Patricia Tristão resolveu celebrar seu aniversário ao lado dos irmãos Sérgio e Ronaldo e de 50 amigos mais próximos no deck do Le Buffet Lounge. Tudo foi preparado em três dias com a ajuda de Stella Miranda. A decoração foi de Melina Pitanga. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.
Festival Colibri 2026
Noite de consagração
A cerimônia do Prêmio Colibri 2026 foi de consagração para a dobradinha entre a Grand Construtora e a MP Publicidade. A incorporadora e a agência levaram quatro troféus para a galeria: Ouro na categoria Rádio (com o jingle do Berthô Parque das Castanheiras), além de duas Pratas e um Bronze para a repercutida campanha "Ai, que TAJ!", estrelada por Narcisa Tamborindeguy.
Carnaval fora de época
Vital 2026: portões abrem mais cedo
ES de olho na China
O presidente do Lide ES, Thiago Santos, recebe José Ricardo, co-chairman do Lide China, no Fórum de Desenvolvimento Econômico, na próxima terça-feira (29), na Fucape. A presença do executivo coloca a conexão Espírito Santo-China no centro do debate sobre atração de investimentos e internacionalização da economia capixaba. O encontro ainda reúne Patrícia Gouvêa, diretora-presidente do Nova ES, Anderson Abreu, diretor-executivo do do Parklog ES e Pedro Benevides, diretor-presidente da Vports.
Direito de família
A advogada Bruna Aquino, sócia do Alexandre Dalla Bernardina & Advogados Associados, ao lado da presidente da OAB-ES, Érica Neves. Bruna acaba de assumir a presidência da Comissão de Direito de Família da entidade, colegiado que já integrava como secretária-geral. Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais e professora universitária, atua no Direito das Famílias e Sucessões desde 2015.
Fábrica de Chefs
Os capixabas Hugo Grassi e Charles Souza celebram mais um importante passo à frente do evento Fábrica de Chefs. A edição realizada na Suhai Music Hall, em São Paulo, reuniu cerca de 3 mil pessoas e mais de 20 grandes nomes da gastronomia, entre eles Henrique Fogaça, Luiz Filipe Souza e o capixaba Juarez Campos.
Parágrafo.
Parágrafo.