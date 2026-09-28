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Renata Rasseli

Patricia Tristão celebra aniversário com festa em Vitória

Morando na Califórnia, EUA, a aniversariante recebeu amigos e familiares no Le Buffet Lounge

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

28 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
A aniversariante Patricia Tristão
A aniversariante Patricia Tristão celebrou 56 anos com festa no Le Buffet Lounge, em Vitória.  Mônica Zorzanelli

Morando na Califórnia, no EUA, e de passagem por Vitória, Patricia Tristão resolveu celebrar seu aniversário ao lado dos irmãos Sérgio e Ronaldo e de 50 amigos mais próximos no deck do Le Buffet Lounge. Tudo foi preparado em três dias com a ajuda de Stella Miranda. A decoração foi de Melina Pitanga. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

Teatro
Wesley Telles, Adriana Jenner e Marcelo Serrado, no Teatro da Ufes, em dia de Terapia
Wesley Telles, Adriana Jenner e o ator Marcelo Serrado: em noite de Terapia", no Teatro da Ufes Léo Gurgel

Festival Colibri 2026

Noite de consagração

A cerimônia do Prêmio Colibri 2026 foi de consagração para a dobradinha entre a Grand Construtora e a MP Publicidade. A incorporadora e a agência levaram quatro troféus para a galeria: Ouro na categoria Rádio (com o jingle do Berthô Parque das Castanheiras), além de duas Pratas e um Bronze para a repercutida campanha "Ai, que TAJ!", estrelada por Narcisa Tamborindeguy.

Teatro 2 
Mariana e Americo Buaiz
Mariana e Americo Buaiz: na plateia de "Terapia", com Marcelo Serrado, no Teatro da Ufes.  Léo Gurgel

Carnaval fora de época

Vital 2026: portões abrem mais cedo

Já começou a montagem da megaestrutura do Vital 2026 no Sambódromo de Vitória: são mais de 20 mil m² e cerca de mil profissionais envolvidos numa operação que se estende por aproximadamente um mês. A micareta, considerada o maior Carnaval fora de época do Sudeste, acontece nos dias 10 e 11 de outubro e traz uma novidade: os portões abrem mais cedo, às 16h30, colocando o pôr do sol no roteiro da folia. No sábado, sobem aos trios Léo Santana, Durval Lelys e Tomate; no domingo, Bell Marques, Xanddy Harmonia e Banda Eva. O tema é "Chame Gente", hino de Moraes Moreira. A festa conta com os camarotes Na Vista, Muvuka, Fervô, Pega no Cavaco convida Mãe Joana, Barlavento, Repique e o estreante La Isla. O evento abre o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Ingressos na Blueticket e na loja Democrata do Shopping Vitória.
Outubro Rosa
A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim prestigiou o Movimento Outubro Rosa da Afecc, realizado na Loja Afecc, no Shopping Vitória
A promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim prestigiou o Movimento Outubro Rosa da Afecc, realizado na Loja Afecc, no Shopping Vitória. A ação reuniu magistradas da Diretoria da Mulher da Amages em prol dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) em tratamento contra o câncer no Hospital Santa Rita de Cássia. Toda a renda arrecadada com a venda dos produtos da campanha é destinada aos projetos desenvolvidos pela Afecc. Divulgação
Café
Marcio Brotto de Barros e Bruno Barcellos Pereira, sócios da Bergi Advocacia, seguem para a Suíça para o SCTA Forum & Dinner 2026, que acontece em Montreux, na próxima semana. A iniciativa, realizada pela Swiss Coffee Trade Association (SCTA), reúne a comunidade global do café para discussões sobre comércio, liderança, sustentabilidade, inovação, regulamentação e transformação do mercado.

ES de olho na China 
O presidente do Lide ES, Thiago Santos, recebe José Ricardo, co-chairman do Lide China, no Fórum de Desenvolvimento Econômico, na próxima terça-feira (29), na Fucape. A presença do executivo coloca a conexão Espírito Santo-China no centro do debate sobre atração de investimentos e internacionalização da economia capixaba. O encontro ainda reúne Patrícia Gouvêa, diretora-presidente do Nova ES, Anderson Abreu, diretor-executivo do do Parklog ES e Pedro Benevides, diretor-presidente da Vports. 

 

Direito de família

A advogada Bruna Aquino, sócia do Alexandre Dalla Bernardina & Advogados Associados, ao lado da presidente da OAB-ES, Érica Neves. Bruna acaba de assumir a presidência da Comissão de Direito de Família da entidade, colegiado que já integrava como secretária-geral. Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais e professora universitária, atua no Direito das Famílias e Sucessões desde 2015.


Fábrica de Chefs

Os capixabas Hugo Grassi e Charles Souza celebram mais um importante passo à frente do evento Fábrica de Chefs. A edição realizada na Suhai Music Hall, em São Paulo, reuniu cerca de 3 mil pessoas e mais de 20 grandes nomes da gastronomia, entre eles Henrique Fogaça, Luiz Filipe Souza e o capixaba Juarez Campos.

Prêmio
Bruno Passoni entregou o troféu para o Anunciante do Ano, Extrabom
Bruno Passoni, diretor de Mercado da Rede Gazeta, entregou o troféu Anunciante do Ano para o Extrabom no Festival Colibri 2026.  Divulgação

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Parágrafo.

Parágrafo.

Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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